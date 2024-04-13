Зеленский рассказал, сколько предприятий в Украине производят оружие для ВСУ
В Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они производят вооружение для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства поздравил украинцев с Днем работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент вручил государственные награды производителям оружия.
Зеленский отметил, что в Украине около 300 тысяч человек задействованы в производстве вооружения.
"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом таком важном, приоритетном производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что благодаря украинским разработкам ВСУ очищают Черное море от вражеских кораблей, а украинские "Стугны", броня и FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.
Оружие украинского производства
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
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