Зеленский рассказал, сколько предприятий в Украине производят оружие для ВСУ

В Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они производят вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства поздравил украинцев с Днем работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент вручил государственные награды производителям оружия.

Зеленский отметил, что в Украине около 300 тысяч человек задействованы в производстве вооружения.

"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом таком важном, приоритетном производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что благодаря украинским разработкам ВСУ очищают Черное море от вражеских кораблей, а украинские "Стугны", броня и FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.