ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал, сколько предприятий в Украине производят оружие для ВСУ

Киев, Суббота 13 апреля 2024 15:36
UA EN RU
Зеленский рассказал, сколько предприятий в Украине производят оружие для ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они производят вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства поздравил украинцев с Днем работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент вручил государственные награды производителям оружия.

Зеленский отметил, что в Украине около 300 тысяч человек задействованы в производстве вооружения.

"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом таком важном, приоритетном производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что благодаря украинским разработкам ВСУ очищают Черное море от вражеских кораблей, а украинские "Стугны", броня и FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.

Оружие украинского производства

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ОПК Оружие в Украине Война в Украине
NEWS
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский