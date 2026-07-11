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Зеленский анонсировал проверки в "оборонке" после взрыва в Вишневом

21:02 11.07.2026 Сб
1 мин
Президент предупредил руководителей о личной ответственности и анонсировал новые решения
aimg Валерия Абабина
Зеленский анонсировал проверки в "оборонке" после взрыва в Вишневом Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
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Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранителями должна проверить предприятия, подобные тому, что пострадало в Вишневом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, СБУ совместно с другими правоохранителями должен проверить и другие подобные предприятия, а каждый их руководитель должен гарантировать, что подобные трагедии не повторятся.

"Есть в Украине достойные места, чтобы хранить оружие и хранить боеприпасы - это все определено, чтобы не было рядом жилых домов", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что восстановление разрушенного должно происходить быстрее – и это касается не только Вишневого.

"Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. Будут в ближайшее время решения", - добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевщине - самая сложная ситуация сложилась в Вишневом Бучанского района, где после прилета произошла повторная детонация и были разрушены почти пять улиц.

Позже Зеленский сообщил, что "прилетело" по составу одного из предприятий "Укроборонпрома", и анонсировал увольнение ответственных.

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