Зеленский анонсировал проверки в "оборонке" после взрыва в Вишневом

Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранителями должна проверить предприятия, подобные тому, что пострадало в Вишневом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, СБУ совместно с другими правоохранителями должен проверить и другие подобные предприятия, а каждый их руководитель должен гарантировать, что подобные трагедии не повторятся.

"Есть в Украине достойные места, чтобы хранить оружие и хранить боеприпасы - это все определено, чтобы не было рядом жилых домов", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что восстановление разрушенного должно происходить быстрее – и это касается не только Вишневого.

"Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. Будут в ближайшее время решения", - добавил Зеленский.