Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин уходит с поста после трагедии в Вишневом

После взрывов на складе боеприпасов в Вишневом и волне кадровых изменений в оборонной отрасли "Укроборонпром" покинул еще один высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина.

В своем сообщении Сметанин сообщил, что завершает работу в должности генерального директора общества.

"Сегодня завершаю работу в должности генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины", - написал он.

По словам Сметанина, главным достижением за время работы стала мощная профессиональная команда предприятия и его производственных площадок.

Он также поблагодарил президента Украины, правительство, Верховную Раду, СНБО, Генеральный штаб, Вооруженные силы Украины, силовые ведомства, а также украинские оружейники, конструкторы, инженеры и партнеры, работавшие над развитием отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Отдельные слова благодарности Сметанин выразил родным за поддержку и пожелал новому руководителю и коллективу успеха в выполнении государственной миссии.

Причину своей отставки он не уточнил.