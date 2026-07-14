Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин уходит с поста после трагедии в Вишневом
После взрывов на складе боеприпасов в Вишневом и волне кадровых изменений в оборонной отрасли "Укроборонпром" покинул еще один высокопоставленный чиновник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина.
В своем сообщении Сметанин сообщил, что завершает работу в должности генерального директора общества.
"Сегодня завершаю работу в должности генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины", - написал он.
По словам Сметанина, главным достижением за время работы стала мощная профессиональная команда предприятия и его производственных площадок.
Он также поблагодарил президента Украины, правительство, Верховную Раду, СНБО, Генеральный штаб, Вооруженные силы Украины, силовые ведомства, а также украинские оружейники, конструкторы, инженеры и партнеры, работавшие над развитием отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Отдельные слова благодарности Сметанин выразил родным за поддержку и пожелал новому руководителю и коллективу успеха в выполнении государственной миссии.
Причину своей отставки он не уточнил.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по составу боеприпасов одного из предприятий "Украинской оборонной промышленности" в Вишневом Киевской области.
После этого президент Владимир Зеленский поручил провести масштабные проверки в оборонной отрасли и анонсировал кадровые решения.
Впоследствии в АО "Украинская оборонная промышленность" сообщили об увольнении двух руководителей предприятий из-за нарушения правил хранения боеприпасов. В компании также заявили, что виновные будут нести уголовную ответственность.