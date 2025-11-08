"Укроборонпром" достиг важной договоренности по усилению ПВО

"Укроборонпром" объявил о важной договоренности, которая касается усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального директора Германа Сметанина.

"Команда "Укроборонпрома" провела рабочую встречу с представителями "RTX Corporation", во время которой обсудили дальнейшее укрепление ремонтных возможностей средств противовоздушной обороны, переданных Украине партнерами", - говорится в заметке Сметанина.

По результатам переговоров стороны достигли важной договоренности, которая станет весомым усилением для защиты украинского неба. При этом глава "Укроборонпрома" не привел никаких подробностей.

Сметанин отметил готовность к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству с американской компанией и поблагодарил партнеров за конструктивное сотрудничество и реальные шаги в воплощении совместных планов.

"Мы благодарны партнерам за готовность к сотрудничеству и практические действия для реализации этого амбициозного намерения. Двигаемся дальше", - добавил гендиректор.

Что известно о "RTX Corporation"

"RTX Corporation" - это одна из крупнейших оборонно-промышленных корпораций США и мира.

Она специализируется на производстве систем противовоздушной и противоракетной обороны, радаров, ракетного вооружения, авиационных двигателей и другой высокотехнологичной оборонной продукции.

В состав RTX входят следующие ключевые подразделения: