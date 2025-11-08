ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Укроборонпром" достиг важной договоренности по усилению ПВО

Украина, Суббота 08 ноября 2025 16:18
UA EN RU
"Укроборонпром" достиг важной договоренности по усилению ПВО Фото: гендиректор "Укрборонрома" Герман Сметанин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

"Укроборонпром" объявил о важной договоренности, которая касается усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального директора Германа Сметанина.

"Команда "Укроборонпрома" провела рабочую встречу с представителями "RTX Corporation", во время которой обсудили дальнейшее укрепление ремонтных возможностей средств противовоздушной обороны, переданных Украине партнерами", - говорится в заметке Сметанина.

По результатам переговоров стороны достигли важной договоренности, которая станет весомым усилением для защиты украинского неба. При этом глава "Укроборонпрома" не привел никаких подробностей.

Сметанин отметил готовность к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству с американской компанией и поблагодарил партнеров за конструктивное сотрудничество и реальные шаги в воплощении совместных планов.

"Мы благодарны партнерам за готовность к сотрудничеству и практические действия для реализации этого амбициозного намерения. Двигаемся дальше", - добавил гендиректор.

Что известно о "RTX Corporation"

"RTX Corporation" - это одна из крупнейших оборонно-промышленных корпораций США и мира.

Она специализируется на производстве систем противовоздушной и противоракетной обороны, радаров, ракетного вооружения, авиационных двигателей и другой высокотехнологичной оборонной продукции.

В состав RTX входят следующие ключевые подразделения:

  • Raytheon - занимается системами ПВО/ПРО, в частности Patriot, NASAMS, AMRAAM и др;
  • Pratt & Whitne y- производит авиационные двигатели для гражданской и военной авиации;
  • Collins Aerospace - разрабатывает авиационную электронику, системы навигации и связи.

Напомним, "Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) в инфраструктуру NASAMS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о приобретении дополнительных систем противовоздушной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины