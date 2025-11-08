"Укроборонпром" досяг важливої домовленості щодо посилення ППО
"Укроборонпром" оголосив про важливу домовленість щодо посилення протиповітряної оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерального директора Германа Сметаніна.
"Команда "Укроборонпрому" провела робочу зустріч із представниками "RTX Corporation", під час якої обговорили подальше зміцнення ремонтних спроможностей засобів протиповітряної оборони, переданих Україні партнерами", - ідеться в дописі Сметаніна.
За результатами переговорів сторони досягли важливої домовленості, яка стане вагомим підсиленням для захисту українського неба. При цьому глава "Укроборонпрому" не навів жодних подробиць.
Сметанін наголосив на готовності до довгострокового та взаємовигідного партнерства з американською компанією та подякував партнерам за конструктивну співпрацю і реальні кроки у втіленні спільних планів.
"Ми вдячні партнерам за готовність до співпраці та практичні дії для реалізації цього амбітного наміру. Рухаємось далі", - додав гендиректор.
Що відомо про "RTX Corporation"
"RTX Corporation" - це одна з найбільших оборонно-промислових корпорацій США та світу.
Вона спеціалізується на виробництві систем протиповітряної та протиракетної оборони, радарів, ракетного озброєння, авіаційних двигунів та іншої високотехнологічної оборонної продукції.
До складу RTX входять такі ключові підрозділи:
- Raytheon - займається системами ППО/ПРО, зокрема Patriot, NASAMS, AMRAAM тощо;
- Pratt & Whitne y- виробляє авіаційні двигуни для цивільної та військової авіації;
- Collins Aerospace - розробляє авіаційну електроніку, системи навігації та зв’язку.
Нагадаємо, "Укроборонпром" та норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовились щодо інтеграції вітчизняних систем протиповітряної оборони (ППО) в інфраструктуру NASAMS.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборони.