"Укроборонпром" и KDA договорились интегрировать украинские разработки с системами NASAMS
"Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) в инфраструктуру NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укроборонпром".
Как пишет "Укроборонпром" речь идет об интеграции имеющихся и перспективных отечественных систем ПВО малой и средней дальности.
Также предусмотрено, что украинские разработки будут работать вместе с норвежскими модулями управления и контроля.
"Вместе с норвежскими оружейниками мы сделаем новый шаг к созданию прочного воздушного щита, который должен надежно прикрывать стратегические объекты и гражданскую инфраструктуру. Уверен, что сотрудничество с KDA станет еще одним примером плодотворного международного партнерства", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк.
NASAMS
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), это мобильная зенитно-ракетная система, которая была построена на основе сотрудничества норвежской оборонной компании Kongsberg Defense & Aerospace и американского концерна Raytheon.
Первое поколение разработки появилось в 1998-м, а новейшая версия (NASAMS III) увидела свет уже в 2019 году.
Система способна "поймать" самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты, в частности "Искандер" и "Точка-У".
Недавно в Украине открылся офис KDA.
"Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", - заявил тогда глава Министерства обороны Рустем Умеров.
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