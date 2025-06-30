"Укроборонпром" и KDA договорились интегрировать украинские разработки с системами NASAMS

"Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) в инфраструктуру NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укроборонпром".

Как пишет "Укроборонпром" речь идет об интеграции имеющихся и перспективных отечественных систем ПВО малой и средней дальности. Также предусмотрено, что украинские разработки будут работать вместе с норвежскими модулями управления и контроля. "Вместе с норвежскими оружейниками мы сделаем новый шаг к созданию прочного воздушного щита, который должен надежно прикрывать стратегические объекты и гражданскую инфраструктуру. Уверен, что сотрудничество с KDA станет еще одним примером плодотворного международного партнерства", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк.