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Працівники "Укрлендфармінга" вдруге вийшли на мітинг з вимогою звільнити Ситника

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 18:09
Працівники "Укрлендфармінга" вдруге вийшли на мітинг з вимогою звільнити Ситника
Фото: мітинг аграріїв під НАБУ (з відкритих джерел)

Тисячі аграріїв в Києві вимагають відставки директора НАБУ

Робота компанії "Укрлендфармінг" фактично дестабілізована, оскільки детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) посиленно проводять обшуки й допитують працівників. Про це заявила під час мітингу в Києві операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток, передає УНІАН.

"Детективи НАБУ проводять обшуки й допитують співробітників, які не мають поняття, як їх робота пов'язана з особистими мотивами Ситника перешкоджати успішному бізнесу", - заявила Ковток.

За її словами, люди бояться, що їх позбавлять робочих місць вдома і змусять емігрувати на заробітки в сусідні країни.

"Наша компанія - гордість України, яка щорічно платить 2,5 мільярда податків і створює 1% ВВП країни, і вона повинна бути почута. Ситник сьогодні до нас не вийшов і зачинив двері перед нашими співробітниками. Ці люди борються за свої сім'ї, люблять Україну і хочуть тут працювати, і вони не дозволять, щоб амбіції однієї людини все це зруйнували. Не можна тримати на такій посаді корупціонера, тому ми закликаємо прем'єр-міністра: доведіть справу до кінця", - сказала вона, передавши вимоги аграріїв співробітникам Кабміну.

Працівники &quot;Укрлендфармінга&quot; вдруге вийшли на мітинг з вимогою звільнити Ситника

Працівники &quot;Укрлендфармінга&quot; вдруге вийшли на мітинг з вимогою звільнити СитникаУ свою чергу, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який також був присутнім на мітингу, заявив, що половина Верховної Ради підтримує відставку директора НАБУ.

"Ви хочете захистити свої зарплати, свої сім'ї й свої робочі місця, щоб продовжувати годувати всю країну і весь світ - це правильно, і всі ми разом будемо працювати над цим. Після вашого попереднього мітингу депутати зібрали 216 голосів за звільнення корупціонера - це більшість Верховної Ради. Це питання потрібно довести до кінця, Ситника - у відставку", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у середу, 19 лютого, близько 6 тисяч аграріїв вийшли на мітинг у Києві з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

На початку лютого працівники "Укрлендфармінга" і "Авангарду" зібрали близько 30 тисяч підписів аграріїв і небайдужих громадян з вимогою відставки Ситника і передали їх президенту Володимиру Зеленському.

Раніше у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. До проекту був прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді й був визнаний винним у корупції.

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Новини України Олег БахматюкНАБУАртем СытникУкрлендфармінгМітинг
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