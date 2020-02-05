Тисячі аграріїв на мітингу закликали президента звільнити голову НАБУ

Фото: під час акції протесту (УНІАН)

Працівники "Укрлендфармінг" закликають Зеленського зупинити тиск на компанію

Близько трьох тисяч працівників аграрних холдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард" провели мітинг під Верховною Радою й Офісом президента, та передали президенту звернення з 30 тисячами підписів, в якому закликали Володимира Зеленського втрутитись в ситуацію з компанією й зупинити тиск на "Укрлендфармінг". Про це повідомляє УНІАН, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що аграрії виступають з вимогами припинити тиск силових органів на підприємство та звільнити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, визнаного судом винним у корупції. За даними УНІАН, люди приїхали практично з усієї України, так як підприємства компанії працюють у 600 населених пунктах 22 областей країни.

Під час виступу зі сцени операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток висловила надію, що вимоги 27 тисяч аграріїв, яким компанія дає роботу на селі та щорічно виплачує 3,5 млрд гривень зарплат, будуть почуті.

"Ми мовчки чекали, поки наша проблема вирішиться - але тепер ми мовчати не будемо. Ми будемо голосно, як вміємо, захищати нашу компанію - так, щоб за стінами Верховної Ради та Офісу президента нас почули. Ми нічого з вами не вкрали і не успадкували - все, що у нас є, ми збудували власними руками. І сьогодні ми захищаємо своє. Тому "Руки геть від "Авангарду", руки геть від "УЛФ"!", - сказала вона.

Як додав керівник Зарянського відділення "Західної агровиробничої компанії" (входить в "Укрлендфармінг") Володимир Данилевський, обшуки правоохоронців лякають співробітників компанії і загрожують зриву робочого процесу.

"Це насторожує і мене, як керівника, і співробітників, які хочуть працювати і отримувати зарплату, а не спілкуватися з детективами НАБУ. Ми стоїмо за те, щоб не втратити роботу. Сусідня Польща від нас - за 200 кілометрів, там чекають молодих, тих, хто вміє працювати. А зараз робиться все, щоб їх відправити з України і закрити наші робочі місця. Нас фактично паралізували та поставили під загрозу посівну кампанію, людей, їхні сім'ї і достаток", - прокоментував він.

У свою чергу, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, якийц також долучився до акції, пообіцяв зі сцени, що вимоги аграріїв будуть почуті, і Ситник не залишиться главою НАБУ.

"Уявіть, на чолі Національного антикорупційного бюро України стоїть корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів – як таке може бути? І сьогодні він дискредитує інституцію, яка повинна боротися з топ-корупцією – але не з топ-підприємством, яке створює ВВП України, нарощує експорт і годує всю країну і півсвіту. Ми понесемо ваші вимоги до сесійної зали Верховної Ради, адже вони повинні реагувати на те, що сьогодні ви приїхали боротися за свої права", - сказав він.

Пізніше аграрії перемістилися під Офіс президента, щоб передати звернення до Володимира Зеленського, у якому містяться заклики втрутитися і зупинити знищення важливого для економіки України підприємства, усунути корупціонерів і зберегти робочі місця. Крім того, аграрії просять призначити відповідальну особу, яка збере за столом переговорів представників держави і власників компанії для конструктивного діалогу.

Мітингувальники залишили біля Офісу президента кілька тисяч запалених свічок зі своїми іменами, і заявили, що акція є попереджувальною - якщо до їхніх вимог не прислухаються, на вулиці вийде значно більшу кількість людей.

Нагадаємо, раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії по справі про розкрадання стабілізаційного кредиту "Віейбі Банку", основним акціонером якого він був. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника. Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинок за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.