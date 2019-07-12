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Справа Ситника відправили в суд

Новини » Політика    12.07.2019 - 18:11
Справа Ситника відправили в суд
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситник в черговий раз не прийшов на виклик в Національну поліцію

Справа директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника було передано суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган Facebook.

За її словами, Артем Ситник в черговий раз не прийшов на виклик в Національну поліцію по справі про його корупційному діянні.

"Сьогодні директор НАБУ А. Ситник в черговий раз не з'явився на виклик у Нацполицию по справі про своє корупційне діяння. На цей раз директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядженні в Харкові", - повідомила Сарган.

Також вона повідомила, що представник Нацполиции був змушений зачитати протокол про корупцію на трасі під Полтавою.

"Отже, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду", - заявила Вона.

Зазначимо, ДБР підозрює Артема Ситника в тому, що він упродовж за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Печерський райсуд Києва повернув у головне слідче управління ГПУ для продовження досудового розслідування матеріали справи проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого і директора НАБУ Артема Ситника.

Крім того, ДБР перевіряє можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

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