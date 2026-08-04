Укргидрометцентр объявил экстренное предупреждение на фоне сильной жары
Сегодня во всех регионах Украины, кроме Харьковской и Запорожской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - сказано в заявлении.
Кроме того, указано, что чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в течение 5-6 августа.
Сегодня в Украине будет царить сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха будет 18-23°, днем на востоке и северо-востоке страны воздух прогреется до 30-34°.
В других регионах прогнозируют сильную жару - до 35-38°. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Жара в Украине набирает обороты (Фото: инфорграфика РБК-Украина)
Погода в Киеве и области 4 августа
Сегодня в Киевской области и в столице прогнозируют сухую и жаркую погоду. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
В Киевской области ночью будет 18-23 ° тепла, днем воздух прогреется до 35-37°.
В столице ночью прогнозируют 20-22°, а днем столбики термометров поднимутся до 35°.
Кстати, недавно синоптики прокомментировали слухи о ночных заморозках в августе.
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