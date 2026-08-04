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Укргидрометцентр объявил экстренное предупреждение на фоне сильной жары

07:00 04.08.2026 Вт
1 мин
Почти вся территория Украины оказалась в зоне риска
aimg Юлия Капитонова
Укргидрометцентр объявил экстренное предупреждение на фоне сильной жары Фото: Жара в Украине набирает обороты (Getty Images)
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Сегодня во всех регионах Украины, кроме Харьковской и Запорожской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в течение 5-6 августа.

Сегодня в Украине будет царить сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха будет 18-23°, днем на востоке и северо-востоке страны воздух прогреется до 30-34°.

В других регионах прогнозируют сильную жару - до 35-38°. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Укргидрометцентр объявил экстренное предупреждение на фоне сильной жарыЖара в Украине набирает обороты (Фото: инфорграфика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 4 августа

Сегодня в Киевской области и в столице прогнозируют сухую и жаркую погоду. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

В Киевской области ночью будет 18-23 ° тепла, днем воздух прогреется до 35-37°.

В столице ночью прогнозируют 20-22°, а днем столбики термометров поднимутся до 35°.

Кстати, недавно синоптики прокомментировали слухи о ночных заморозках в августе.

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