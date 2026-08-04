Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ
Минувшей ночью Россия направила на Украину баллистическую ракету и более 130 ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
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Новая вражеская атака началась еще в 18:00 3 августа.
Во время воздушного нападения армия РФ применила:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М" (летела из Ростовской области РФ);
- 136 ударных дронов типа Shahed "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" (летели по направлениям Орел, Миллерово РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым).
Как ПВО Украины отражала новую атаку РФ
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в заявлении.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинцев защитники.
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