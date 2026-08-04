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Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ

08:26 04.08.2026 Вт
2 мин
Воздушные силы обратились к украинцам с важным предупреждением
aimg Юлия Капитонова
Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ Фото: ПВО успела обезвредить большинство враждебных целей 4 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минувшей ночью Россия направила на Украину баллистическую ракету и более 130 ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем Россия била по Украине

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 3 августа.

Во время воздушного нападения армия РФ применила:

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М" (летела из Ростовской области РФ);
  • 136 ударных дронов типа Shahed "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" (летели по направлениям Орел, Миллерово РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым).

Как ПВО Украины отражала новую атаку РФ

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в заявлении.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинцев защитники.

Кстати, раньше мы рассказывали, что в России запаниковали из-за украинских ракет и подняла в небо почти все самолеты А-50У.

Также мы писали, сколько именно складских помещений Wildberries ВСУ успели уничтожить за считанные недели.

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