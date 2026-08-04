Укргідрометцентр оголосив екстрене попередження на тлі пекельної спеки
Сьогодні у всіх регіонах України, окрім Харківської та Запорізької областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться в заяві.
Окрім того, наголошується, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться також протягом 5-6 серпня.
Сьогодні в Україні пануватиме суха та спекотна погода. Уночі температура повітря становитиме 18-23°, удень на сході та північному сході країни повітря прогріється до 30-34°.
В інших регіонах прогнозують сильну спеку - до 35-38°. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Спека в Україні набирає обертів (Фото: інфорграфіка РБК-Україна)
Погода в Києві та області 4 серпня
Сьогодні на Київщині та в столиці прогнозують суху й спекотну погоду. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
У Київській області вночі буде 18-23° тепла, удень повітря прогріється до 35-37°.
У столиці вночі прогнозують 20-22°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35°.
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