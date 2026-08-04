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Укргідрометцентр оголосив екстрене попередження на тлі пекельної спеки

07:00 04.08.2026 Вт
1 хв
Майже вся територія України опинилася у зоні ризику
aimg Юлія Капітонова
Укргідрометцентр оголосив екстрене попередження на тлі пекельної спеки Фото: Спека в Україні набирає обертів (Getty Images)
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Сьогодні у всіх регіонах України, окрім Харківської та Запорізької областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться також протягом 5-6 серпня.

Сьогодні в Україні пануватиме суха та спекотна погода. Уночі температура повітря становитиме 18-23°, удень на сході та північному сході країни повітря прогріється до 30-34°.

В інших регіонах прогнозують сильну спеку - до 35-38°. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Укргідрометцентр оголосив екстрене попередження на тлі пекельної спекиСпека в Україні набирає обертів (Фото: інфорграфіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 4 серпня

Сьогодні на Київщині та в столиці прогнозують суху й спекотну погоду. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

У Київській області вночі буде 18-23° тепла, удень повітря прогріється до 35-37°.

У столиці вночі прогнозують 20-22°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35°.

До речі, нещодавно синоптики прокоментували чутки про нічні заморозки в серпні.

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