В Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки РФ

Графики отключения света ввели в Украине в среду, 25 декабря. Причина - массированный обстрел врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Следует добавить, что на фоне массированного обстрела в сети сообщали об отключениях света. Электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.

"Графики применения отключений в вашем регионе - узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", - говорится в сообщении.

Как отмечаются энергетики, в связи с масштабной ракетной атакой в Украине применены меры ограничения потребления.

Массированная атака врага

Россияне вечером 24 декабря выпустили по Украине дроны. Впрочем, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили также о пусках ракет.

Однако враг также выпустил крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Кроме того, были зафиксированы пуски баллистических ракет.

Известно, что под массированным обстрелом находится Харьков. Также взрывы раздавались в Днепре и Полтавской области.

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