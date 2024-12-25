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Оккупанты ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: повреждено оборудование

Украина, Среда 25 декабря 2024 08:43
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Оккупанты ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: повреждено оборудование Фото: РФ атаковали украинские ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК сегодня, 25 декабря. Оборудование станций серьезно повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня РФ осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК", - говорится в сообщении.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Энергетики отмечают, что после окончания обстрелов оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования.

Это была 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании в этом году.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК обстреляли более 200 раз.

Обстрел энергетики Украины

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты ночью выпустили ракеты различных типов.

В правительстве сообщили, что россияне массированно атаковали энергетику Украины. Из-за обстрела в Украине ввели графики отключения света. В ДТЭК опубликовали графики для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Подробнее об атаке врага - узнайте в материале РБК-Украина.

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