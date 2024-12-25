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РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов по Украине, - Зеленский

Киев, Среда 25 декабря 2024 09:58
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РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов по Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов на Рождество, 25 декабря. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", - отметил президент.

По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов, которые россияне выпустили еще накануне вечером.

Глава государства сообщил, что есть попадания, в нескольких регионах отключения света. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света.

"Спасибо каждому, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не изуродует Рождество", - подчеркнул Зеленский.

Фото: последствия массированного обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Массированный обстрел Украины

Еще с вечера 24 декабря стало известно, что оккупанты запустили по Украине ударные дроны. В ночь на 25 декабря россияне также выпустили по Украине ракеты различных типов.

Враг снова направил удар на украинскую энергетику. На фоне массированного обстрела в Украине ввели отключения света по графикам.

Известно, что были повреждены объекты энергетики в ряде областей, в частности в Ивано-Франковской и Полтавской. Также россияне обстреляли украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.

Подробнее о последствиях обстрела Украины на Рождество - в материале РБК-Украина.

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