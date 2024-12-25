Россия массированно атакует энергетику Украины, - Минэнерго
Россия массированно атакует Украину в среду, 25 декабря. Под ударом врага снова энергетика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в Facebook.
"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", - отметил Галущенко.
Министр добавил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.
Обстрел Украины 25 декабря
Россияне в ночь на 25 декабря выпустили по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и баллистических ракет.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине отключение света.
Власти Харькова сообщили о массированном обстреле города. В результате атаки есть пострадавшие.
Также известно, что на фоне масштабного обстрела Польша подняла в небо военную авиацию. Подробнее об атаке - по ссылке.
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