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Россия массированно атакует энергетику Украины, - Минэнерго

Киев, Среда 25 декабря 2024 07:24
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Россия массированно атакует энергетику Украины, - Минэнерго Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия массированно атакует Украину в среду, 25 декабря. Под ударом врага снова энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в Facebook.

"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы", - отметил Галущенко.

Министр добавил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

Обстрел Украины 25 декабря

Россияне в ночь на 25 декабря выпустили по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и баллистических ракет.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине отключение света.

Власти Харькова сообщили о массированном обстреле города. В результате атаки есть пострадавшие.

Также известно, что на фоне масштабного обстрела Польша подняла в небо военную авиацию. Подробнее об атаке - по ссылке.

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