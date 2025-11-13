Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики

Из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру в четверг, 13 ноября, в ряде регионов Украины введено ограничение электроснабжения.

"Укрэнерго"

В частности, с 00:00 до 23:59 будут действовать:

графики почасовых отключений для бытовых потребителей - в пределах от 2 до 4 очередей;

графики ограничения мощности для промышленных предприятий.

В компании "Укрэнерго" предупредили, что в течение суток продолжительность и объемы ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию об отключении можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.

Напомним, что 12 ноября для потребителей также действовали графики отключений света - от 2 до 4 очередей.

Киев

Сегодня, 13 ноября, электроснабжение также будут отключать в Киеве. Время и объем применения ограничений в регионе могут измениться.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Стабилизационные графики отключений электроэнергии для Киевской области:

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

Подчерк 1.1: с 08:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 1.2: с 08:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 2.1: с 08:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 2.2: с 09:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 3.1: с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;

Подчерк 3.2: с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;

Подчерк 4.1: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:30 до 24:00;

Подчерк 4.2: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:30 до 24:00;

Подчерк 5.1: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;

Подчерк 5.2: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;

Подчерк 6.1: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 15:30 до 23:30;

Подчерк 6.2: с 00:00 до 02:00 и с 15:30 до 23:30.

А вот в ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

Подчерк 1.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 1.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 2.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;

Подчерк 2.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 15:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

Подчерк 3.1 - с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;

Подчерк 3.2 - с 02:00 до 05:30 и с 12:30 до 19:30;

Подчерк 4.1 - с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

Подчерк 4.2 - с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

Подчерк 5.1 - с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;

Подчерк 5.2 - с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;

Подчерк 6.1 - с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;

Подчерк 6.2 - с 08:00 до 10:30 и с 17:30 до 24:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одесская область

По информации "Укрэнерго", 13 ноября в Украине графики почасовых отключений будут применяться весь день объемом от 2 до 4 очередей. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Свет в Одесской области будут выключать по очередям:

Подочередь 1.1: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00

Подчерк 1.2: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00

Подчерк 2.1: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00

Подчерк 2.2: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00

Подчерк 3.1: с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 17:30

Подчерк 3.2: с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 21:00

Подчерк 4.1: с 03:30 до 08:00 и с 14:00 до 20:00

Подчерк 4.2: с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 20:00

Подчерк 5.1: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00

Подчерк 5.2: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00

Подчерк 6.1: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00

Подчерк 6.2: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 13 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00

Подчерк 1.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Подчерк 2.1 01:30 - 03:30, 07:30 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Подчерк 2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

Подчерк 3.1 02:30 - 04:30, 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30, 18:30 - 21:30

Подчерк 3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Подчерк 4.1 03:30 - 05:30, 08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00, 19:30 - 22:30

Подчерк 4.2 00:00 - 00:30, 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:30, 14:30 - 17:30, 20:30 - 22:30

Подчерк 5.1 00:30 - 02:30, 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Подчерк 5.2 00:00 - 01:30, 04:30 - 06:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30

Подчерк 6.1 05:30 - 08:30, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 6.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 07:30, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:30 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в четверг, 13 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться от 2 до 4 очередей отключений одновременно.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

Подчерк 1.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00

Подчерк 1.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00

Подчерк 2.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30

Подчерк 2.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30

Подчерк 3.1 06:00-08:00; 08:00-09:30; 13:00-20:00

Подчерк 3.2 06:00-08:00; 09:30-20:00

Подчерк 4.1 06:00-08:00; 09:30-20:00

Подчерк 4.2 06:00-08:00; 09:30-20:00

Подчерк 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00

Подчерк 5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00

Подчерк 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00

Подчерк 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Полтавская область

13 ноября в Полтавской области введут графики почасовых отключений электроэнергии:

Подчерк 1.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00

Подчерк 1.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00

Подчерк 2.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

Подчерк 2.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

Подчерк 3.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 08:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:00

Подчерк 3.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00

Подчерк 4.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30

Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 05:30 - 12:30, 16:00 - 23:00

Подчерк 5.1 00:00 - 03:30, 07:30 - 11:00, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30

Подчерк 5.2 00:30 - 04:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00

Подчерк 6.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30

Подчерк 6.2 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорожская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 13 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.

Одновременно будут отключаться: 00:00-08:00 - 2 очереди, 08:00-15:00 - 3,5 очереди, 15:00-20:00 - 4 очереди, 20:00-24:00 - 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):

Подочередь 1.1: 05:00- 08:30, 12;00 -19:00, 22:30 - 24:00

Подочередь 1.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Подчерк 2.1: 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00

Подчерк 2.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00

Подчерк 3.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Подчерк 3.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 20:30

Подчерк 4.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00

Подчерк 4.2: 01:30 - 05:00, 14:30 - 20:30

Подчерк 5.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Подчерк 5.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Подчерк 6.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

Подчерк 6.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https://www.zoe.com.ua

Сумская область

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", свет будут выключать в течение дня так:

с 00:00 до 08:00 - 2 очереди;

с 08:00 до 15:00 - 3,5 очереди;

с 15:00 до 20:00 - 4 очереди;

с 20:00 до 24:00 - 3 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить. Как и раньше, очень просим всех быть максимально экономными", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Житомирская область

По данным "Житомироблэнерго", что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 3,5 очередей:

с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;

с 08:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для 3,5 очереди;

с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php