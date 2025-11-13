Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру в четверг, 13 ноября, в ряде регионов Украины введено ограничение электроснабжения.
РБК-Украина рассказывает, какие области сегодня ограничивают электроснабжение.
"Укрэнерго"
В частности, с 00:00 до 23:59 будут действовать:
- графики почасовых отключений для бытовых потребителей - в пределах от 2 до 4 очередей;
- графики ограничения мощности для промышленных предприятий.
В компании "Укрэнерго" предупредили, что в течение суток продолжительность и объемы ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию об отключении можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.
Напомним, что 12 ноября для потребителей также действовали графики отключений света - от 2 до 4 очередей.
Киев
Сегодня, 13 ноября, электроснабжение также будут отключать в Киеве. Время и объем применения ограничений в регионе могут измениться.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Стабилизационные графики отключений электроэнергии для Киевской области:
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
- Подчерк 1.1: с 08:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 1.2: с 08:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 2.1: с 08:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 2.2: с 09:00 до 15:30 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 3.1: с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;
- Подчерк 3.2: с 02:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;
- Подчерк 4.1: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:30 до 24:00;
- Подчерк 4.2: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:30 до 24:00;
- Подчерк 5.1: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;
- Подчерк 5.2: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;
- Подчерк 6.1: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 15:30 до 23:30;
- Подчерк 6.2: с 00:00 до 02:00 и с 15:30 до 23:30.
А вот в ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:
- Подчерк 1.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 1.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 2.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 2.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 15:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;
- Подчерк 3.1 - с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;
- Подчерк 3.2 - с 02:00 до 05:30 и с 12:30 до 19:30;
- Подчерк 4.1 - с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
- Подчерк 4.2 - с 02:00 до 05:30, с 08:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
- Подчерк 5.1 - с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
- Подчерк 5.2 - с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;
- Подчерк 6.1 - с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00;
- Подчерк 6.2 - с 08:00 до 10:30 и с 17:30 до 24:00.
В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua
Одесская область
По информации "Укрэнерго", 13 ноября в Украине графики почасовых отключений будут применяться весь день объемом от 2 до 4 очередей. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Свет в Одесской области будут выключать по очередям:
- Подочередь 1.1: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00
- Подчерк 1.2: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00
- Подчерк 2.1: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00
- Подчерк 2.2: с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00
- Подчерк 3.1: с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 17:30
- Подчерк 3.2: с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 21:00
- Подчерк 4.1: с 03:30 до 08:00 и с 14:00 до 20:00
- Подчерк 4.2: с 03:30 до 10:30 и с 14:00 до 20:00
- Подчерк 5.1: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00
- Подчерк 5.2: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00
- Подчерк 6.1: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00
- Подчерк 6.2: с 08:00 до 14:00, с 17:30 до 21:00
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 13 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подчерк 1.1 00:00 - 02:00, 06:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00
- Подчерк 1.2 01:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- Подчерк 2.1 01:30 - 03:30, 07:30 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
- Подчерк 2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
- Подчерк 3.1 02:30 - 04:30, 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30, 18:30 - 21:30
- Подчерк 3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00
- Подчерк 4.1 03:30 - 05:30, 08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00, 19:30 - 22:30
- Подчерк 4.2 00:00 - 00:30, 04:00 - 06:00, 09:30 - 12:30, 14:30 - 17:30, 20:30 - 22:30
- Подчерк 5.1 00:30 - 02:30, 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
- Подчерк 5.2 00:00 - 01:30, 04:30 - 06:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 21:30 - 23:30
- Подчерк 6.1 05:30 - 08:30, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- Подчерк 6.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 07:30, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:30 - 24:00
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Харьковская область
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в четверг, 13 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться от 2 до 4 очередей отключений одновременно.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:
- Подчерк 1.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00
- Подчерк 1.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-24:00
- Подчерк 2.1 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30
- Подчерк 2.2 02:30-06:00; 08:00-09:30; 13:00-16:30
- Подчерк 3.1 06:00-08:00; 08:00-09:30; 13:00-20:00
- Подчерк 3.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
- Подчерк 4.1 06:00-08:00; 09:30-20:00
- Подчерк 4.2 06:00-08:00; 09:30-20:00
- Подчерк 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
- Подчерк 5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:00
- Подчерк 6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00
- Подчерк 6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:00
Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.
Полтавская область
13 ноября в Полтавской области введут графики почасовых отключений электроэнергии:
- Подчерк 1.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
- Подчерк 1.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00
- Подчерк 2.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
- Подчерк 2.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
- Подчерк 3.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 08:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:00
- Подчерк 3.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00
- Подчерк 4.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30
- Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 05:30 - 12:30, 16:00 - 23:00
- Подчерк 5.1 00:00 - 03:30, 07:30 - 11:00, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30
- Подчерк 5.2 00:30 - 04:00, 08:00 - 11:30, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00
- Подчерк 6.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30
- Подчерк 6.2 01:30 - 05:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Запорожская область
В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 13 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.
Одновременно будут отключаться: 00:00-08:00 - 2 очереди, 08:00-15:00 - 3,5 очереди, 15:00-20:00 - 4 очереди, 20:00-24:00 - 3 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):
- Подочередь 1.1: 05:00- 08:30, 12;00 -19:00, 22:30 - 24:00
- Подочередь 1.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- Подчерк 2.1: 05:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00
- Подчерк 2.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- Подчерк 3.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- Подчерк 3.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 20:30
- Подчерк 4.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- Подчерк 4.2: 01:30 - 05:00, 14:30 - 20:30
- Подчерк 5.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
- Подчерк 5.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
- Подчерк 6.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
- Подчерк 6.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 12:00, 15:30 - 22:30
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https://www.zoe.com.ua
Сумская область
Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", свет будут выключать в течение дня так:
- с 00:00 до 08:00 - 2 очереди;
- с 08:00 до 15:00 - 3,5 очереди;
- с 15:00 до 20:00 - 4 очереди;
- с 20:00 до 24:00 - 3 очереди.
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Черниговская область
"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить. Как и раньше, очень просим всех быть максимально экономными", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Житомирская область
По данным "Житомироблэнерго", что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 3,5 очередей:
- с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
- с 08:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для 3,5 очереди;
- с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей.
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Обстрел энергетики Украины 8 ноября
В Украине усилили отключения электроэнергии после масштабной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру, произошедшей в ночь на 8 ноября.
В компании "Центрэнерго" отметили, что этот обстрел стал самым мощным с начала полномасштабного вторжения. В результате ударов Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции полностью остановили производство электроэнергии.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что после массированного обстрела Украина инициировала заседание Совета МАГАТЭ. Причиной стали атаки российских войск на подстанции, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.