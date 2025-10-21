В Украину снова сунут заморозки: где объявлен оранжевый уровень опасности

Иллюстративное фото: в Украину снова сунут заморозки (Getty Images)

На востоке Украины ожидаются заморозки в ночь на 23 октября. В связи с этим в трех областях объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.