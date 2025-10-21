ua en ru
В Україну знову сунуть заморозки: де оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Вівторок 21 жовтня 2025 16:16
В Україну знову сунуть заморозки: де оголошено помаранчевий рівень небезпеки Ілюстративне фото: в Україну знову сунуть заморозки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На сході України очікуються заморозки у ніч на 23 жовтня. У зв'язку з цим у трьох областях оголошено помаранчевий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Вночі 23 жовтня у Харківській, Донецькій та Луганській областях синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки в повітрі 0–3 градусів", - йдеться у повідомленні.

Через заморозки оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

У ДСНС попереджають про ймовірне погіршення погодних умов і радять подбати про теплий одяг та захист рослин від холоду.

Рівні небезпеки - це класифікація загрози погодних явищ, що включає три рівні: жовтий, помаранчевий та червоний.

  • Жовтий:

    Погодні умови можуть бути небезпечними. Потрібна підвищена уважність і обережність.

  • Помаранчевий:

    Небезпечні умови становлять реальну загрозу для життя, здоров'я та інфраструктури. Рекомендується максимально обмежити перебування на вулиці.

  • Червоний:

    Найвищий рівень небезпеки, який загрожує життю та може призвести до масових руйнувань. Потрібно припинити будь-яку діяльність у зоні негоди та укритися.

Коли в Україну прийшли холоди

Нагадаємо, перші холоди в Україні зафіксували ще 24 серпня. Тоді урочище Заросляк біля Говерли у Карпатах зустріло перший сніг. Температура повітря сягнула +2 градусів.

Наступного дня - 25 серпня - у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Вже у вересні на високогір'ї Карпат температура повітря впала до мінус 2 градусів за Цельсієм.

Також повідомлялось, що популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах у середині жовтня накрив снігопад. Мережею поширювали фото і відео невеликої заметілі в Буковелі.

