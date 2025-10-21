В Україну знову сунуть заморозки: де оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Ілюстративне фото: в Україну знову сунуть заморозки (Getty Images)

На сході України очікуються заморозки у ніч на 23 жовтня. У зв'язку з цим у трьох областях оголошено помаранчевий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.