Украину защитят после заключения мирного соглашения или прекращения огня с РФ, - Рютте

Рютте отметил, что российский диктатор Владимир Путин "хочет всего". Но Кремль, скорее всего, понимает, что это просто невозможно. Поэтому когда-то война все же завершится переговорами.

"Не каждый конфликт заканчивается переговорами... Но я думаю, что в случае с Украиной, вероятнее всего, все закончится переговорами", - сказал он.

По словам Рютте, Украина будет защищена после мирного соглашения, или даже долгосрочного перемирия.

"Зеленский должен знать, что его страна, после заключения мирного соглашения или долгосрочного перемирия, будет защищена", - пообещал генсек НАТО.