Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украину защитят после заключения мирного соглашения или прекращения огня с РФ, - Рютте

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Война России и Украины в конце концов завершится переговорами. Но Украина будет иметь защиту от партнеров после любого соглашения о прекращении огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время его выступления в военной академии Вест-Пойнт в США.

Рютте отметил, что российский диктатор Владимир Путин "хочет всего". Но Кремль, скорее всего, понимает, что это просто невозможно. Поэтому когда-то война все же завершится переговорами.

"Не каждый конфликт заканчивается переговорами... Но я думаю, что в случае с Украиной, вероятнее всего, все закончится переговорами", - сказал он.

По словам Рютте, Украина будет защищена после мирного соглашения, или даже долгосрочного перемирия.

"Зеленский должен знать, что его страна, после заключения мирного соглашения или долгосрочного перемирия, будет защищена", - пообещал генсек НАТО.

 

Отметим, недавно президент Финляндии Александер Стубб заверил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины уже практически готова. В дальнейшем партнеры будут работать над политической составляющей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Генассамблее ООН подчеркнул, что гарантировать безопасность могут только "сильные друзья и оружие". Именно поэтому Украина придает такое значение гарантиям безопасности - без силы международное право сейчас не работает.

