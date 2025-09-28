Україну захистять після укладення мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте

Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "хоче всього". Але Кремль, скоріше за все, розуміє, що це просто неможливо. Тому колись війна все ж завершиться переговорами.

"Не кожен конфлікт закінчується переговорами... Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами", - сказав він.

ЗА словами Рютте, Україна буде захищена після мирної угоди, або навіть довгострокового перемир'я.

"Зеленський повинен знати, що його країна, після укладення мирної угоди або довгострокового перемир'я, буде захищена", - пообіцяв генсек НАТО.