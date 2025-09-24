ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гарантировать безопасность не может никто, кроме друзей и оружия, - Зеленский

США, Среда 24 сентября 2025 17:02
UA EN RU
Гарантировать безопасность не может никто, кроме друзей и оружия, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что только сильные друзья и оружие способны остановить агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на дебатах Генассамблеи ООН.

"Сегодня никто, кроме нас самих, гарантировать безопасность не может. Только сильные альянсы, только сильные партнеры и только наше собственное оружие. Если нация хочет мира - она должна заботиться об оружии", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сейчас ни международное право, ни сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживает. Он добавил, что международное право полностью не работает, если "нет сильных друзей, желающих стать за вас, и даже это не работает без оружия".

"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такой действительности", - заявил украинский лидер.

"Украинцы - люди мирные, но они хотят жить. Жить свободно, в собственной независимой стране. Но во время кровопролития ни одна международная институция не может остановить его", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Зеленский встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

Кроме того, у лидера Украины запланированы переговоры с королем Швеции Карлом XVI Густавом и президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа.

Зеленский проведет встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената США и Палаты представителей.

Он также встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и украинской общиной в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Война в Украине
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"