RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украину идут дожди, но будет и тепло: кому погода не испортит конец рабочей недели

Завтра в Украине вероятны дожди в разных областях (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В пятницу, 10 октября, погода в Украине будет снова в основном дождливой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет теплее всего

"В Украине и в пятницу (10 октября, - Ред.) снова дожди", - сообщила эксперт.

Она объяснила, что на погоду влияют, в частности:

  • атмосферные фронты;
  • близость циклона.

Атмосферные фронты 10 октября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Местами возможен также порывистый северо-западный ветер.

"Такая себе погода поздней осени, если бы не листья на деревьях, еще много и хризантем", - отметила Диденко.

Согласно ее прогнозу, в целом в Украине 10 октября ожидается холодная или прохладная погода. Днем +9+14 градусов по Цельсию.

При этом теплее всего будет в восточных областях, где столбики термометров могут подняться до +15+19 градусов выше нуля.

В Киеве погода завтра ожидается:

  • облачной;
  • дождливой;
  • с порывистым ветром северо-западного направления.

Температура воздуха днем - в районе +11+13 градусов тепла.

"Влажная прохладная погода в ближайшее время порадует грибников - дожди будут, мороза не будет, ну а уж грибы очень балованы, если не будут расти при такой синоптической ситуации", - подытожила Диденко.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

Тем временем мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентрПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньОсень