В Украину идет похолодание: чего ждать от погоды завтра и когда может быть мороз

В течение завтрашнего дня - четверга, 11 декабря - в Украине будет преобладать "сравнительно теплая погода".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу эксперта на ближайшие сутки - 11 декабря - в Украине "будет преобладать сравнительно теплая погода".

Температура воздуха ожидается:

в среднем по стране - около +3+8 градусов по Цельсию;

на востоке и северо-востоке - от 1 до 3 градусов тепла;

в западной части Украины - от 8 до 11 градусов выше нуля.

"Влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине", - отметила Диденко.

Она объяснила, что речь идет преимущественно о небольшом дожде.

В Киеве в четверг - местами небольшой дождь.

"В течение дня будет задувать порывистый ветер юго-западного направления", - добавила метеоролог.

Температура воздуха днем вероятно прогреется максимум до +8 градусов по Цельсию.

"Всем - оптимистичных киевских солнечных прояснений с голубым небом", - пожелала синоптик.

Когда в Украину может прийти похолодание

Диденко рассказала, что с 13-14 декабря (то есть с ближайших выходных) в Украину придет похолодание - "хорошо воспитанное, согласно сезону, без излишеств".

"Кроме небольшого похолодания, между прочим, логичного для зимы, пока что, по предварительным прогнозам, сильных морозов не видно", - отметила она.

Кроме того, специалист объяснила, "что означает небольшое похолодание".

"С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится. Днем - до 3 градусов мороза - 2 градусов тепла. В ночные часы до -1-5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов", - сообщила эксперт.

Между тем в западных областях днем температура воздуха ожидается хотя и невысокой, но будет оставаться все равно выше нуля.

"То есть, здесь будет теплее всего", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)