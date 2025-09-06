ua en ru
Цыганков покинул сборную Украины перед матчем с Азербайджаном: на кого рассчитывает Ребров

Вроцлав, Суббота 06 сентября 2025 13:24
Цыганков покинул сборную Украины перед матчем с Азербайджаном: на кого рассчитывает Ребров Фото: Виктор Цыганков (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков окончательно покинул лагерь национальной команды. Он пропустил матч с Францией и точно не сыграет в следующей встрече - с Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.

Что случилось с Цыганковым

Полузащитник испанской "Жироны" не успел восстановиться от мышечного повреждения, полученного в игре за клуб.

Цыганков не попал в заявку "Жироны" на последний матч Ла Лиги перед международной паузой против "Севильи". По словам главного тренера испанского клуба Мичела он почувствовал дискомфорт в ноге перед последней тренировкой команды.

Прибыв в сборную, футболист пропустил открытую тренировку накануне игры против Франции, а затем - не попал в заявку на матч. Вместо него на позиции правого вингера действовал Александр Зубков.

Были надежды, что Цыганков сможет восстановиться к игре с Азербайджаном. Но после консультации с медиками тренерский штаб сборной решил не рисковать здоровьем игрока и отпустил его в расположение клуба.

Кто в обойме у Реброва

Матч против Франции из-за травм вынуждены были пропустить шестеро ключевых исполнителей сборной Украины. Кроме Цыганкова, это - Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак.

Сейчас к поединку с Азербайджаном, который состоится 9 сентября в Баку, готовятся следующие футболисты.

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье")

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Тарас Михавко, Владислав Дубинчак (оба - "Динамо"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - "Динамо"), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания)

После матча с Францией "сине-желтые" остались тренироваться в Польше. Оттуда 7 сентября команда отправится в Баку.

Ранее мы писали, что Забарный в матче против Франции установил исторический рекорд сборной Украины.

Также сообщили, что Бущан вернулся в УПЛ и стал игроком конкурента "Динамо".

