Сколько еще голов до тысячи? Роналду обновил личный рекорд и увеличил отрыв от Месси

Совершив дубль в ворота сборной Армении в победном матче отбора чемпионата мира-2026, португальский форвард Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по количеству забитых мячей.

Дубль в Ереване

Поединок квалификации ЧМ Армения - Португалия завершился разгромной победой гостей - 5:0. Роналду забил второй и четвертый голы своей команды. Таким образом он достиг отметки в 140 голов на уровне национальных сборных.

Отметим, что 40-летний форвард в последних 10 матчах за Португалию отметился 10 забитыми мячами.

На пути к тысяче

Всего на счету Роналду уже 941 гол за карьеру. Это абсолютный рекорд в мировом футболе, который португалец регулярно обновляет, несмотря на возраст.

Нападающий имеет цель забить 1000 голов. Поэтому до цели осталось еще 59 точных ударов.

Вторым по количеству забитых мячей за всю историю является Лионель Месси, который на днях провел последний домашний матч за сборную Аргентины. На его счету 879 точных ударов. Тройку топ-голеадоров с 762-мя мячами замыкает легендарный бразилец Пеле.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец португальского острова Мадейра, входит в когорту величайших футболистов в истории. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", на профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2002/03.

В 2003 году он перебрался в МЮ и провел 6 сезонов на Туманном Альбионе. Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три года провел за туринский "Ювентус".

После неудачного возвращения в МЮ, в январе 2023-го подписал с аравийским "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработал ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Новый контракт, заключенный летом 2025-го, связал португальца с клубом еще на два года.

В коллекции трофеев Роналду титулы чемпиона Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард добыл 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь других индивидуальных наград.