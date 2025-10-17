Украину примут несмотря на оккупированные территории? В ЕС назвали возможные схемы

Украина может вступить в Европейский Союз даже при наличии временно оккупированных россиянами территорий - подобно тому, как в свое время стали членами ЕС Западная Германия и Кипр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью члена Европейского парламента Михаэля Галера изданию "Европейская правда ".

Евродепутат заявил, что вступление Украины в ЕС во время войны якобы означало бы вступление ЕС в войну против России. Поскольку для вступления Украины в ЕС пока что требуется единодушие членов, Галер сейчас не видит шансов на такое принятие.

Евродепутат отметил, что с наступлением мира ситуация изменится. Но не вся территория Украины будет освобождена от оккупантов. Впрочем, выход есть.

Исторические параллели

По мнению Галера, ситуация в Украине будет подобной той, в которой находилась Западная Германия - на момент вступления она не контролировала территории Восточной Германии.

"А после падения Берлинской стены действие немецкой конституции распространилось на Восточную Германию - и она автоматически стала частью ЕС. Ведь для Евросоюза его членом была Германия в целом, независимо от того, где проходят ее границы", - пояснил Галер.

Та же ситуация и с Кипром, часть которого контролируется Турцией. Когда Кипр воссоединится, новые территории также будут частью ЕС. Поэтому даже наличие временно оккупированных россиянами территорий Украины не является преградой для ведения переговоров о вступлении.

Временно оккупированные РФ территории - не помеха

Галер пояснил, что предметом переговоров о вступлении будет членство именно Украины в международно признанных границах, а не ее части. Партнером в переговорах будет именно правительство Украины, ее контролируемых территорий.

"А неподконтрольная правительству территория, если таковая будет - присоединится к ЕС в момент восстановления этого контроля", - добавил евродепутат.

Кроме этого, с помощью переходных периодов можно будет быстро и эффективно интегрировать в ЕС территории Украины, которые будут освобождены от российской оккупации.

"Когда Украина присоединяется к ЕС, то переходный период действует только для подконтрольной правительству части страны. А позже, когда другие части вернутся под контроль Украины - то только для этих территорий начнется учет своих переходных периодов", - резюмировал Галер.