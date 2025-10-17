Украину примут несмотря на оккупированные территории? В ЕС назвали возможные схемы
Украина может вступить в Европейский Союз даже при наличии временно оккупированных россиянами территорий - подобно тому, как в свое время стали членами ЕС Западная Германия и Кипр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью члена Европейского парламента Михаэля Галера изданию"Европейская правда".
Евродепутат заявил, что вступление Украины в ЕС во время войны якобы означало бы вступление ЕС в войну против России. Поскольку для вступления Украины в ЕС пока что требуется единодушие членов, Галер сейчас не видит шансов на такое принятие.
Евродепутат отметил, что с наступлением мира ситуация изменится. Но не вся территория Украины будет освобождена от оккупантов. Впрочем, выход есть.
Исторические параллели
По мнению Галера, ситуация в Украине будет подобной той, в которой находилась Западная Германия - на момент вступления она не контролировала территории Восточной Германии.
"А после падения Берлинской стены действие немецкой конституции распространилось на Восточную Германию - и она автоматически стала частью ЕС. Ведь для Евросоюза его членом была Германия в целом, независимо от того, где проходят ее границы", - пояснил Галер.
Та же ситуация и с Кипром, часть которого контролируется Турцией. Когда Кипр воссоединится, новые территории также будут частью ЕС. Поэтому даже наличие временно оккупированных россиянами территорий Украины не является преградой для ведения переговоров о вступлении.
Временно оккупированные РФ территории - не помеха
Галер пояснил, что предметом переговоров о вступлении будет членство именно Украины в международно признанных границах, а не ее части. Партнером в переговорах будет именно правительство Украины, ее контролируемых территорий.
"А неподконтрольная правительству территория, если таковая будет - присоединится к ЕС в момент восстановления этого контроля", - добавил евродепутат.
Кроме этого, с помощью переходных периодов можно будет быстро и эффективно интегрировать в ЕС территории Украины, которые будут освобождены от российской оккупации.
"Когда Украина присоединяется к ЕС, то переходный период действует только для подконтрольной правительству части страны. А позже, когда другие части вернутся под контроль Украины - то только для этих территорий начнется учет своих переходных периодов", - резюмировал Галер.
Вступление Украины в ЕС: что известно
Тем временем Европейский Союз не может начать переговоры с Украиной о вступлении в блок исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт ветировал старт переговоров.
В то же время Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии - на уровне других государств блока. Оппонентами выступили Нидерланды, которые требуют соблюдать процедуры, в том числе дискредитированного "принципа единодушия".
Украина в свою очередь заявила, что несмотря на истерики из Будапешта ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский очень жестко заявил, что Украина вступит в ЕС и будет там - с Орбаном, или без Орбана.