Головна » Новини » Політика

Україну приймуть попри окуповані території? У ЄС назвали можливі схеми

Євросоюз, П'ятниця 17 жовтня 2025 17:59
Україну приймуть попри окуповані території? У ЄС назвали можливі схеми Ілюстративне фото: Україна може стати членом ЄС попри наявність окупованих РФ територій (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна може вступити до Європейського Союзу навіть за наявності тимчасово окупованих росіянами територій - подібно до того, як свого часу стали членами ЄС Західна Німеччина та Кіпр.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю члена Європейського парламенту Міхаеля Галера виданню "Європейська правда".

Євродепутат заявив, що вступ України в ЄС під час війни нібито означав би вступ ЄС у війни проти Росії. Оскільки для вступу України в ЄС поки що потрібна одностайність членів, Галер зараз не бачить шансів на таке ухвалення.

Євродепутат зазначив, що з настанням миру ситуація зміниться. Але не вся територія України буде звільнена від окупантів. Втім, вихід є.

Історичні паралелі

На думку Галера, ситуація в Україні буде подібною до тої, у якій перебувала Західна Німеччина - на момент вступу вона не контролювала території Східної Німеччини.

"А після падіння Берлінської стіни дія німецької конституції поширилася на Східну Німеччину - і вона автоматично стала частиною ЄС. Адже для Євросоюзу його членом була Німеччина в цілому, незалежно від того, де проходять її кордони", - пояснив Галер.

Та сама ситуація і з Кіпром, частина якого контролюється Туреччиною. Коли Кіпр возз'єднається, нові території також будуть частиною ЄС. Тож навіть наявність тимчасово окупованих росіянами територій України не є перепоною для ведення переговорів про вступ.

Тимчасово окуповані РФ території - не завада

Галер пояснив, що предметом переговорів про вступ буде членство саме України у міжнародно визнаних кордонах, а не її частини. Партнером у переговорах буде саме уряд України, її контрольованих територій.

"А непідконтрольна уряду територія, якщо така буде – приєднається до ЄС у момент відновлення цього контролю", – додав євродепутат.

Окрім цього, за допомогою перехідних періодів можна буде швидко та ефективно інтегрувати в ЄС території України, які буде звільнено від російської окупації.

"Коли Україна приєднується до ЄС, то перехідний період діє тільки для підконтрольної уряду частини країни. А пізніше, коли інші частини повернуться під контроль України - то лише для цих територій почнеться облік своїх перехідних періодів", - резюмував Галер.

Вступ України до ЄС: що відомо

Тим часом Європейський Союз не може розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт ветував старт переговорів.

Водночас Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини - на рівні інших держав блоку. Опонентами виступили Нідерланди, які вимагають дотримувати процедур, в тому числі дискредитованого "принципу одностайності".

Україна зі свого заявила, що попри істерики з Будапешту очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом. Президент Володимир Зеленський дуже жорстко заявив, що Україна вступить в ЄС та буде там - з Орбаном, або без Орбана.

