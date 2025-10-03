ua en ru
Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в ЕС

Нидерланды, Пятница 03 октября 2025 02:40
Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в ЕС
Автор: Никончук Анастасия

Нидерланды не поддерживают ускорение вступления Украины в Европейский Союз и настаивают на соблюдении принципа единогласия в принятии решений. Любые изменения правил, по их мнению, требуют согласия всех стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DW и Trouw.nl.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил после встречи лидеров ЕС в Копенгагене, что его страна не поддерживает инициативу главы Европейского совета Антониу Кошты ускорить переговоры о вступлении Украины через отмену принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства голосов.

"Будущее Молдовы и Украины — в ЕС, но менять правила — это не тот путь, которым следует идти", — подчеркнул Схооф.

Сохранение права вето

Нидерланды категорически против отказа от права вето, даже если это даст Украине приоритет во вступлении. Премьер отметил, что страна продолжает придерживаться Копенгагенских критериев, закрепляющих единогласное принятие решений.

Любые изменения должны быть одобрены всеми государствами-членами. Схооф добавил, что ценит инициативу Кошты, однако считает, что реальный способ продвижения — усиление давления на Венгрию, блокирующую переговоры.

Аргументы и взаимодействие с Украиной

"В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного отдаляется", — отметил Схооф. Он добавил, что уже объяснил украинскому лидеру свою позицию и планирует сделать это несколько раз в ближайшее время.

Достижения Украины

Украина завершила финальный этап скрининга законодательства на соответствие нормам ЕС, процесс длился 15 месяцев и стал одним из самых быстрых среди стран-кандидатов.

Премьер Украины Юлия Свириденко призвала Еврокомиссию ускорить подготовку технических документов для вступления, отметив получение €16,5 млрд от ЕС в 2025 году.

Напоминаем, что Венгрия сохраняет прежнюю позицию по вопросу вступления Украины в Европейский Союз, независимо от того, поддерживает ли этот шаг Россия.

Отметим, что Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину, чтобы оценить соответствие украинского законодательства стандартам ЕС, что является подготовительным этапом перед открытием переговорных кластеров по вступлению страны в Союз.

