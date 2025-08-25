Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Владимиру Путину следует знать, что поддержка Германии Украины не ослабевает. Берлин уже предоставил Киеву 50 млрд евро.
Об этом заявил министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"У Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться", - сказал Клингбайль по прибытии в Киев с необъявленным визитом.
Он является лидером Социал-демократической партии, которая является младшим партнером в коалиционном правительстве консерваторов под руководством канцлера Фридриха Мерца.
"Напротив: мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе", - заявил Клингбайль. "Украина может и дальше полагаться на Германию".
По данным министерства Клингбайля, с начала войны правительство Германии оказало Украине поддержку в размере 50,5 млрд евро.
Мирные переговоры
Клингбайль призвал Путина продемонстрировать заинтересованность в мирном процессе в самой смертоносной войне в Европе за 80 лет, которая разразилась в феврале 2022 года.
Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, однако Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России.
Клингбайль заявил, что Украина должна быть вовлечена в переговоры, и для прочного мира необходимо прекращение огня и надежные гарантии безопасности.
"С этой целью мы тесно координируем свои действия на международном уровне", - сказал он.
Среди вариантов обеспечения безопасности Украины после возможного мирного соглашения, представленных на этой неделе, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали развертывание войск в рамках коалиции решительных.
Мерц также заявил об открытости участия Германии, однако столкнется с негативной реакцией по этому вопросу как внутри его политического спектра, так и за его пределами.