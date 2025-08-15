Норвегия выделила Украине почти 100 млн долларов для закупки газа

Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов для закупки импортного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Спасибо Посольству Украины в Норвегии за эффективную работу в пользу укрепления энергетической безопасности Украины", - добавили в ведомстве.

"Своевременная и системная помощь правительства Норвегии является чрезвычайно важной для обеспечения энергетической безопасности Украины. Это свидетельствует о непоколебимой солидарности наших международных партнеров и их готовности помогать в реализации энергетических проектов и укреплении независимости украинского энергетического сектора", - отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Закупки газа

Напомним, этой весной стало известно, что Украина начала накапливать газ для подготовки к следующему отопительному сезону. Это произошло на фоне информации о том, что Украина потеряла 40% добычи газа из-за регулярных ударов российских оккупантов.

В апреле Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Норвегия сообщили, что предоставят Украине 410 млн евро. Деньги должны были направить именно на закупку газа к зиме.

Также ранее мы сообщали, что "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.

Заметим, недавно мы писали, что НАК "Нафтогаз Украины" до зимы должен приобрести и закачать в подземные газовые хранилища около 6 млрд кубометров газа.

По состоянию на июнь компания уже имела и договорилась о привлечении средств для покупки 4,5 млрд кубометров.

