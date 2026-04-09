В Украину вернули еще одну тысячу тел погибших

15:01 09.04.2026 Чт
1 мин
По утверждению российской стороны, эти тела принадлежат украинским военным
aimg Елена Чупровская
В Украину вернули еще одну тысячу тел погибших Фото: после соответствующих экспертиз тела похоронят

В Украину сегодня, 9 апреля, вернули еще 1000 тел погибших, которые могут принадлежать погибшим украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела (останки) 1000 погибших лиц. По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, по утверждению штаба, эксперты проведут необходимые экспертизы для идентификации лиц, которые были репатриированы. После их идентификации тела вернут семьям для достойного захоронения.

В штабе поблагодарили всех причастных к обмену.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прошлый обмен произошел 26 февраля. В Украину вернули также 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.

До того, 19 декабря, вернули 1003 тела из России. В обмен россияне получили остатки своих солдат.

