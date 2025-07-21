На Украину надвигаются магнитные бури: когда ожидаются опасные даты и как защититься

Магнитные бури во второй половине июля могут вызвать серьезный дискомфорт у метеозависимых людей. С 21 по 25 июля ожидаются несколько дней с повышенной геомагнитной активностью.
Когда ожидается пик магнитной бури и как ослабить ее влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина.
По данным лабораторий в разных частях мира, наибольшие геомагнитные колебания прогнозируются в такие дни:
21 июля - умеренная буря (уровень G1, индекс Kp 4-5)
22 июля - магнитная буря красного уровня (Kp 5, возможно кратковременное ухудшение самочувствия)
23 июля - пик активности (буря уровня G2, Kp до 6)
24 июля - спад активности, умеренная магнитная буря (Kp 4)
25 июля - снова повышение активности, магнитная буря красного уровня (Kp 5)
Наибольшее влияние ожидается ночью с 22 на 23 июля.
Геомагнитные бури возникают из-за выбросов корональной массы из Солнца, которые достигают Земли через 1-3 суток. В июле наблюдается повышенная активность на поверхности светила: увеличилось количество пятен и вспышек, что и вызывает серию бурь.
Солнце сейчас находится в фазе пиковой активности 11-летнего цикла, которая продлится до середины 2025 года. Следовательно, магнитные бури до конца года будут частыми.
Магнитные бури могут влиять как на физическое, так и на эмоциональное самочувствие. Особенно чувствительны к изменениям:
Симптомы, которые могут возникать:
Чтобы пережить период магнитных бурь с минимальным дискомфортом, стоит придерживаться простых советов:
Также рекомендуется следить за давлением и при необходимости обращаться к врачу.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)