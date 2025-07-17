Почему вы постоянно чувствуете усталость: 8 причин, о которых вы могли не догадываться

Постоянное чувство усталости - распространенная проблема сейчас у многих людей. По данным исследований, каждый пятый взрослый в мире испытывает сильную усталость, которая не проходит более 6 месяцев. Это состояние истощает, увеличивает уровень стресса и может привести к очень опасным последствиям.

Почему человек может чувствовать постоянно усталость и какие есть способы, чтобы от нее избавиться, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Недостаточно сна

Одна из причин, почему вы постоянно чувствуете усталость, вероятно, вы не высыпаетесь. Врачи рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в сутки, поэтому, если вам этого не хватает, это, вероятно, причина вашей усталости.

Если вы уже ложитесь спать рано, возможно, проблема заключается в том, что вы не можете заснуть всю ночь. Стоит пересмотреть ваш вечерний распорядок и определить факторы, которые влияют на качество сна. Например, убрать электронные устройства, обеспечить правильную температуру в спальне и сделать кровать более удобной.

Постоянный стресс

Стресс может иметь огромное влияние на ваш сон, а также на многие аспекты вашего здоровья. Исследования показывают, что стресс, связанный с работой, приводит к усталости. Если вы работаете на работе с высокой нагрузкой, ваша профессия может быть причиной истощения.

Чтобы справиться с этой проблемой, практикуйте осознанность или медитацию. Также помогает работа с психотерапевтом.

Слишком много кофеина

Многие люди пьют кофе, чтобы взбодриться, но чрезмерное употребление кофеина может вызвать усталость. Это объясняется тем, что вы чувствуете большую усталость, а значит потребляете еще больше кофеина, и ваш цикл плохого сна продолжается.

Попробуйте уменьшить потребление кофеина (кофе или энергетические напитки) и рассмотрите напитки с немного меньшим содержанием стимулятора, такие как зеленый чай.

Недостаточно воды

Обезвоживание имеет большое влияние на ваш организм и может вызвать усталость. Научные исследования показали, что обезвоживание приводит к снижению уровня энергии. Другие характерные симптомы обезвоживания - головная боль и головокружение.

Национальная служба здравоохранения рекомендует ежедневно выпивать 8 стаканов воды, но норма может меняться в зависимости от возраста и веса. Стоит пить больше беременным или тем, кто кормит грудью, находится в жаркой среде, много занимается спортом, болеет или восстанавливается после болезни.

Несбалансированное питание

Нормальное питание важно для всех аспектов здоровья, а недостаток калорий и необходимых питательных веществ может негативно повлиять на ваш уровень энергии. Без достаточного количества питательных веществ ваш организм начнет расщеплять жиры и мышцы, а это приведет к постоянной усталости.

С другой стороны, употребление чрезмерного количества ультраобработанных продуктов или продуктов с высоким содержанием сахара также приведет к чувству усталости, поскольку это вызывает скачки и падение уровня сахара в крови.

Включите в свой рацион фрукты, овощи, бобовые и здоровые источники белка, чтобы поддерживать уровень энергии.

Менопауза

Женщины в период менопаузы нередко испытывают вялость, трудности со сном, а это приводит к усталости днем. Это связано с колебанием гормонов, а также с общим дискомфортом, который может принести менопауза.

Приливы и ночная потливость являются самыми распространенными виновниками плохого сна. Попробуйте носить легкую пижаму и делать прохладу в спальне. Также стоит рассмотреть возможность заместительной гормональной терапии (ЗГТ), чтобы облегчить эти симптомы.

Слишком много сна

Вы будете удивлены, но чрезмерный сон также приводит к ощущению большей усталости. В 2018 году исследование Университета Западного Онтарио показало, что чрезмерный сон может негативно влиять на мозг, поскольку нарушает циркадный ритм организма (то есть внутренние часы вашего тела).

Помните, что рекомендуемое количество сна за ночь для взрослых составляет 7-9 часов. Если вы спите дольше или чувствуете усталость, включайте естественный свет рано утром, чтобы сигнализировать телу о наступлении дня.

Основные заболевания

Также могут быть более серьезные причины постоянного истощения, такие как диабет, анемия, болезни сердца, апноэ сна, проблемы с щитовидной железой и депрессия. Большинство людей, страдающих от усталости, не имеют медицинских проблем, но важно их исключить.

Если вы чувствуете усталость в течение нескольких недель и не знаете почему, а ваша усталость влияет на повседневную жизнь, или у вас есть еще симптомы: потеря веса, изменение настроения, шум во сне, вам стоит обратиться к врачу.