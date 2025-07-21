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На Україну насуваються магнітні бурі: коли очікуються небезпечні дати та як захиститися

Магнітні бурі з 21 по 25 липня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у другій половині липня можуть викликати серйозний дискомфорт у метеозалежних людей. З 21 по 25 липня очікуються кілька днів з підвищеною геомагнітною активністю.

Коли очікується пік магнітної бурі та як послабити її вплив на самопочуття, розповідає РБК-Україна.

Графік магнітних бур з 21 по 25 липня

За даними лабораторій у різних частинах світу, найбільші геомагнітні коливання прогнозуються у такі дні:

21 липня - помірна буря (рівень G1, індекс Kp 4-5)

22 липня - магнітна буря червоного рівня (Kp 5, можливе короткочасне погіршення самопочуття)

23 липня - пік активності (буря рівня G2, Kp до 6)

24 липня - спад активності, помірна магнітна буря (Kp 4)

25 липня - знову підвищення активності, магнітна буря червоного рівня (Kp 5)

Найбільший вплив очікується вночі з 22 на 23 липня.

Що таке магнітна буря

Геомагнітні бурі виникають через викиди корональної маси із Сонця, які досягають Землі через 1-3 доби. У липні спостерігається підвищена активність на поверхні світила: збільшилась кількість плям та спалахів, що і спричиняє серію бур.

Сонце наразі перебуває у фазі пікової активності 11-річного циклу, яка триватиме до середини 2025 року. Отже, магнітні бурі до кінця року будуть частими.

Як бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть впливати як на фізичне, так і на емоційне самопочуття. Особливо чутливі до змін:

  • люди з серцево-судинними захворюваннями
  • пацієнти з вегетосудинною дистонією
  • люди з хронічною втомою та порушенням сну
  • вагітні жінки

Симптоми, які можуть виникати:

  • головний біль
  • підвищений тиск або тахікардія
  • апатія або дратівливість
  • безсоння або сонливість
  • загальне відчуття "розбитості"

Що робити, щоб полегшити симптоми

Щоб пережити період магнітних бур з мінімальним дискомфортом, варто дотримуватися простих порад:

  • обмежити фізичні навантаження в пікові дні
  • пити більше води, уникати алкоголю та кави
  • відмовитися від важкої їжі та переїдання
  • вчасно лягати спати, бажано до 23:00
  • менше користуватися гаджетами перед сном
  • проводити час на свіжому повітрі в першій половині дня
  • уникати конфліктів та емоційного навантаження

Також рекомендується стежити за тиском і при потребі звертатися до лікаря.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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