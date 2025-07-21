На Україну насуваються магнітні бурі: коли очікуються небезпечні дати та як захиститися

Магнітні бурі у другій половині липня можуть викликати серйозний дискомфорт у метеозалежних людей. З 21 по 25 липня очікуються кілька днів з підвищеною геомагнітною активністю.
Коли очікується пік магнітної бурі та як послабити її вплив на самопочуття, розповідає РБК-Україна.
За даними лабораторій у різних частинах світу, найбільші геомагнітні коливання прогнозуються у такі дні:
21 липня - помірна буря (рівень G1, індекс Kp 4-5)
22 липня - магнітна буря червоного рівня (Kp 5, можливе короткочасне погіршення самопочуття)
23 липня - пік активності (буря рівня G2, Kp до 6)
24 липня - спад активності, помірна магнітна буря (Kp 4)
25 липня - знову підвищення активності, магнітна буря червоного рівня (Kp 5)
Найбільший вплив очікується вночі з 22 на 23 липня.
Геомагнітні бурі виникають через викиди корональної маси із Сонця, які досягають Землі через 1-3 доби. У липні спостерігається підвищена активність на поверхні світила: збільшилась кількість плям та спалахів, що і спричиняє серію бур.
Сонце наразі перебуває у фазі пікової активності 11-річного циклу, яка триватиме до середини 2025 року. Отже, магнітні бурі до кінця року будуть частими.
Магнітні бурі можуть впливати як на фізичне, так і на емоційне самопочуття. Особливо чутливі до змін:
Симптоми, які можуть виникати:
Щоб пережити період магнітних бур з мінімальним дискомфортом, варто дотримуватися простих порад:
Також рекомендується стежити за тиском і при потребі звертатися до лікаря.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)