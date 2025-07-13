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Этот привычный продукт крадет ваш сон: проверьте, есть ли он в вашем холодильнике

Воскресенье 13 июля 2025 11:08
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Этот привычный продукт крадет ваш сон: проверьте, есть ли он в вашем холодильнике Фото: Этот продукт может помешать вашему ночному сну (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Привычный, на первый взгляд, безобидный продукт может быть настоящим врагом вашего сна, незаметно крадя часы полноценного отдыха.

О какой именно еде идет речь - рассказывает РБК-Украина.

Какой продукт может украсть ваш сон?

Речь идет о твердом сыре. Именно он способен тихо "похищать" ваш покой ночью.

Твердый сыр содержит высокий уровень тирозина - аминокислоты, которая стимулирует мозговую активность. В сочетании с кофеином (например, если вы пили кофе или чай вечером), тирозин может вызвать возбуждение нервной системы, трудности с засыпанием, а также поверхностный, беспокойный сон.

Особенно это касается употребления сыра перед сном даже в небольших количествах. Организм запускает процессы пищеварения, температура тела слегка повышается, мозг "просыпается", а вы - наоборот долго не можете заснуть.

Кроме того, твердый сыр, особенно выдержанный, содержит высокий уровень насыщенных жиров и соли, которые также способны негативно влиять на обмен веществ, задерживать жидкость в организме и даже вызывать головную боль.

По словам специалистов по сну, хуже всего - это когда вы считаете поздний перекус сыром "лёгким ужином", не догадываясь, что именно он разрушает ваш режим. Особенно рискуют те, кто борется с бессонницей или постоянной усталостью - они не подозревают, что виновник скрывается в дверце холодильника.

Как есть сыр, чтобы он не навредил?

Избегайте употребления твердого сыра хотя бы за 3-4 часа до сна. Если хотите перекусить перед отдыхом, выбирайте продукты с магнием, например, банан или немного орехов.

Проверьте, что вы едите вечером - и, возможно, качественный сон вернётся к вам уже этой ночью.

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При написании материала использовались следующие источники: Harvard Medical School, National Sleep Foundation, Mayo Clinic, PubMed.

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