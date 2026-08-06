Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Также Стефанишин должен прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Экс-посла в США подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, использование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.