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Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения

09:54 06.08.2026 Чт
1 мин
Что решил суд?
aimg Татьяна Степанова
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Суд избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной в размере 6 млн гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Также Стефанишин должен прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Экс-посла в США подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, использование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

Подозрения Стефанишиной

Напомним, бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа.

Стефанишина уже отреагировала на подозрение.

Кроме того, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский отправил Стефанишину в отставку.

Также сообщалось, что в июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по возможным неправомерным действиям бывшей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министерки юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

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