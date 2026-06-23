Грозы, град и шквалы: какие области 24 июня накроет непогода и упадет ли температура
Погода в Украине 24 июня ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях вероятны опасные грозы, град и шквалы.
Подробнее об особенностях погоды в течение среды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Предупреждение: днем 24 июня в южных областях вероятны грозы, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
- Риски: ухудшение погодных условий может осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.
- Температура: днем в Украине ожидается +24...+29°С, на юге и местами в центре - до +32°С.
- Киев и область: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - до +28...+29°С.
Где погода может быть опасной и почему
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода по Украине в течение 24 июня ожидается с переменной облачностью.
Кратковременный дождь в ближайшую ночь возможен:
- на юге;
- в Карпатском регионе;
- в центральных областях.
Днем в среду осадки и опасные метеорологические явления - грозы, а в отдельных районах также град и шквалы 15-20 м/с - вероятны в южных областях.
"І уровень опасности - желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.
Опасные метеорологические явления в Украине 24 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
На остальной территории страны осадков не ожидается.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в течение среды, 24 июня, ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь может составить:
- в среднем по Украине +13...+18°С;
- на юге страны +17...+22°С.
Тем временем днем столбики термометров могут подняться:
- в среднем по Украине - до +24...+29 °С;
- в южной части и местами в центральных областях - до +27...+32°С.
Особенности погоды в Украине 24 июня (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 24 июня также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 24 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +16...+18 °С;
- по области +13...+18°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +26...+28°С;
- по области +24...+29°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, работают ли народные приметы о погоде и как начал ее "прогнозировать" сурок Тимка.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.
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