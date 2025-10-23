На Украину надвигается атмосферный фронт: кого накроет дождями и штормовым ветром

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, погода в Украине в ближайшее время может измениться. Поэтому уже сегодня у некоторых может болеть голова.

Диденко рассказала, что атмосферный фронт с северо-запада (связанный с циклоном с центром вблизи Дании), принесет уже завтра:

умеренные дожди;

усиление ветра до штормовых значений.

"Ожидается сильный юго-восточный ветер, осторожно", - подчеркнула синоптик.

Воздушные потоки 24 октября (карта: facebook.com/tala.didenko)

В то же время температура воздуха украинцев, по словам специалиста, должна немного порадовать.

Так, в течение дня 24 октября ожидается +12+17 градусов тепла.

На юге местами - до +16+19 градусов по Цельсию.

Между тем на крайнем западе Украины (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) - за атмосферным фронтом - температура воздуха снизится до +9+12 градусов.

Как Украину постепенно накроют дожди

Диденко сообщила, что "дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом постепенно".

Сначала они появятся в западных областях. Затем - в течение дня пятницы и до вечера:

на юге Украины;

в центральных областях;

в северных областях.

"Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, обойдутся облачностью", - добавила синоптик.

Чего ждать от погоды жителям Киева

Завтра, 24 октября, дождь в Киеве вероятен вечером.

"Однако юго-восточный ветер уже завтра днем будет сообщать о приближении атмосферного фронта. Порывы будут достигать штормовых значений, 12-15 метров в секунду", - поделилась эксперт.

Между тем температура воздуха в столице в пятницу будет высокой.

"Даже ночью до +10, а днем до +15 градусов", - рассказала Диденко.

В субботу, 25 октября, в Киеве ожидается дождь. В воскресенье, 26 октября, вероятны прояснения.

"Однако похолодает по сравнению с пятницей", - добавила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)