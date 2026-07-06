Что происходит с качеством воздуха в Вишневом: есть ли угроза и где искать актуальные данные

Утром 6 июля в городе Вишневое Киевской области наблюдалось существенное ухудшение качества атмосферного воздуха. Уровень загрязнения был определен как "красный" - вредный для людей.

Подробнее о сложившейся ситуации и текущем уровне качества воздуха в Вишневом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Что говорят в Укргидрометцентре : официальных данных об уровне и причинах загрязнения воздуха в Вишневом у синоптиков пока что нет.

: официальных данных об уровне и причинах загрязнения воздуха в Вишневом у синоптиков пока что нет. Работа спасателей : в ГСЧС сообщили, что в городе Вишневом продолжается процесс ликвидации последствий вражеской атаки (совершенной РФ в ночь на 6 июля).

: в ГСЧС сообщили, что в городе Вишневом продолжается процесс ликвидации последствий вражеской атаки (совершенной РФ в ночь на 6 июля). Ситуация с качеством воздуха : индекс качества воздуха в Вишневом постепенно снижается (от "вредного" до "умеренного"), следить за уровнем загрязнения можно онлайн.

: индекс качества воздуха в Вишневом постепенно снижается (от "вредного" до "умеренного"), следить за уровнем загрязнения можно онлайн. Прогноз погоды : дожди в течение дня будут способствовать вымыванию некоторых вредных примесей из атмосферного воздуха.

: дожди в течение дня будут способствовать вымыванию некоторых вредных примесей из атмосферного воздуха. Советы жителям: пока ситуация с качеством воздуха полностью не стабилизировалась, специалисты советуют закрыть окна, пить больше воды и внимательно следить за своим самочувствием.

Известно ли сейчас о причинах загрязнения

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал, что никакой точной информации насчет ситуации с качеством воздуха в Вишневом у специалистов УкрГМЦ пока что нет.

"И, пожалуй, сегодня такую информацию мы не сможем предоставить", - уточнил он.

В то же время Семилит отметил, что ГСЧС, возможно, "на днях будет сообщать или сегодня".

"Потому что сейчас никаких указаний от ГСЧС, никакой информации пока что нам не передавали. Поэтому прокомментировать это я пока что не могу", - констатировал представитель УкрГМЦ.

Какую погоду ждать по Киевской области

По словам синоптика, в целом по территории Киевской области сегодня будет преобладать поле пониженного атмосферного давления.

"Это будет такая, переменная облачность. Местами - кратковременный дождь с грозой ожидаем", - поделился эксперт.

Он добавил, что ветер при этом ожидается западный, в пределах 7-12 м/с.

Хотя кое-где по Киевской области вероятны порывы ветра, до 15-20 м/с.

"А значения температуры будут колебаться в пределах +22...+24°С", - рассказал Семилит.

Особенности погоды 6 июля по Киевской области (инфографика: РБК-Украина)

Может ли погода повлиять на качество воздуха

"В целом, за счет того, что будут выпадать дожди, они будут вымывать примеси, которые у нас есть в атмосферном воздухе", - сообщил специалист Укргидрометцентра.

В то же время он напомнил, что какие именно примеси могут наблюдаться сегодня в воздухе над Вишневым - пока что неизвестно.

"То есть неизвестно, как именно будет развиваться эта ситуация. И в общем, что и как там будет происходить. Поэтому выводов, как таковых, я пока что предоставить не могу. Поскольку не знаю, какая там ситуация и что там вообще", - объяснил Семилит.

Что о ситуации в Вишневом говорят в ГСЧС

Начальница отдела по связям со средствами массовой информации и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в комментарии РБК-Украина сообщила, что насчет качества воздуха комментариев не дает.

Она добавила, что для этого "есть соответствующие службы, дающие комментарии по качеству воздуха".

"Мы занимаемся ликвидацией... Сейчас идет ликвидация у нас здесь", - констатировала представительница ГСЧС.

Как следить за качеством воздуха в Вишневом онлайн

Семилит напомнил, что в УкрГМЦ информации о текущем качестве воздуха в Вишневом пока что нет.

"Пока что сказать - что и как насчет качества воздуха - мы не можем. Как именно в Вишневом. Потому что у нас там нет наблюдений", - объяснил он.

В то же время специалист отметил, что о ситуации с качеством воздуха в Вишневом можно узнать благодаря данным украинской экологической системы SaveEcoBot (которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени).

Так, по состоянию на 8 часов утра 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в городе Вишневое Бучанского района Киевской области равнялся 196 - "Вредный уровень" (красный).

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Качество воздуха в городе Вишневое по состоянию на 8 часов утра понедельника, 6 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)

По состоянию на 10:00 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в Вишневом равнялся 156 - "Вредный уровень" (красный).

Качество воздуха в городе Вишневое по состоянию на 10 часов утра понедельника, 6 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)

По состоянию на 11:00 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в Вишневом составил уже 105 - "Вредный уровень для чувствительных групп" (оранжевый).

По данным SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе мог повлечь за собой дискомфорт при дыхании:

у людей с заболеваниями легких (таких как астма);

у людей с сердечными заболеваниями;

у детей;

у пожилых людей.

Качество воздуха в городе Вишневое по состоянию на 11 часов утра понедельника, 6 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)

По состоянию на 12:00 6 июля индекс качества атмосферного воздуха в Вишневом снизился до 68 - "Умеренный уровень" (желтый).

Такой уровень загрязнения атмосферного воздуха, по информации SaveEcoBot, может привести к незначительному дискомфорту при дыхании у чувствительных людей.

Качество воздуха в городе Вишневое по состоянию на 12 часов утра понедельника, 6 июля (скриншот: saveecobot.com/maps)

Следовательно, исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что ситуация с качеством воздуха в Вишневом постепенно улучшается.

При этом местным жителям советуют:

пить больше воды;

держать окна закрытыми;

внимательно следить за самочувствием и дальнейшими изменениями качества воздуха.

Как действовать при загрязнении воздуха: советы Минздрава

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили (со ссылкой на Киевский областной центр контроля и профилактики болезней), что в результате массированной атаки РФ 6 июля 2026 года продолжается угроза загрязнения атмосферного воздуха.

"Из-за попадания в один из объектов в Вишневом Бучанского района Киевской области", - объяснили гражданам.

До ликвидации последствий пожара населению рекомендуют, прежде всего, оставаться в помещениях

закрыть все окна и двери;

выключить вентиляционные системы, затягивающие воздух извне;

включить системы кондиционирования воздуха (если они имеют функцию фильтрации воздуха) или очистители воздуха;

отложить пробежки, прогулки или другие активности на свежем воздухе.

Для того чтобы защитить дыхательные пути, советуют:

носить маску или респиратор;

если маски нет - использовать влажную ткань для прикрытия носа и рта.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Другой важный совет - внимательно следить за состоянием здоровья:

тем, кто имеет респираторные заболевания, - заранее проконсультироваться с врачом о возможных мерах и лекарствах;

наблюдать за такими симптомами как кашель, затрудненное дыхание, раздражение глаз.

В заключение Минздрав советует следить за официальной информацией:

слушать местные новости, чтобы получать обновленную информацию о качестве воздуха и последующих рекомендациях;

узнать места расположения временных убежищ или центров для тех, кто испытывает трудности с дыханием;

если задымление длительное и сильное - рассмотреть возможность временного переезда в регионы с лучшим качеством воздуха;

соблюдать инструкции местных органов власти по эвакуации и безопасности.

"Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски для здоровья во время сильного задымления", - констатировали в Минздраве.

Украинцам напомнили также, что специалисты ГУ "Киевский ОЦКПБ Минздрава" постоянно на страже и осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха.