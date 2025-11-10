Украину накроет циклон Niksala из Европы: что будет с погодой завтра

В Украину с юго-запада Европы направляется циклон Niksala, который уже завтра, 11 ноября, принесет дожди в большинство областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По ее словам, первые осадки ожидаются уже сегодня вечером - дождь будет идти на Виннитчине, севере Одесской области, части Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

"Циклон Niksala молодой, активный и хочет себя показать - покажет дождями", - пояснила синоптик.

Во вторник осадки распространятся почти на всю территорию Украины. Новый дождевой фронт будет двигаться с юго-запада на северо-восток, поэтому, как отметила Диденко, зонты завтра будут необходимы в большинстве регионов.

Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, ожидается +6...+10 градусов.

На востоке страны, прогнозирует синоптик, будет +10...+13 градусов, а в южной части ожидаются весенние +13...+17 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра, 11 ноября, также прогнозируют дожди и снижение температуры до +7...+9 градусов.

Диденко советует одеваться теплее и иметь при себе зонт или дождевик. Также предупреждает, что атмосферное давление может колебаться, поэтому людям, чувствительным к изменениям погоды, стоит быть осторожными.

"Циклон - это когда осадки и когда движение воздушной массы против часовой стрелки", - напомнила она.