Украину накроет циклон Niksala из Европы: что будет с погодой завтра
В Украину с юго-запада Европы направляется циклон Niksala, который уже завтра, 11 ноября, принесет дожди в большинство областей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По ее словам, первые осадки ожидаются уже сегодня вечером - дождь будет идти на Виннитчине, севере Одесской области, части Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
"Циклон Niksala молодой, активный и хочет себя показать - покажет дождями", - пояснила синоптик.
Во вторник осадки распространятся почти на всю территорию Украины. Новый дождевой фронт будет двигаться с юго-запада на северо-восток, поэтому, как отметила Диденко, зонты завтра будут необходимы в большинстве регионов.
Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, ожидается +6...+10 градусов.
На востоке страны, прогнозирует синоптик, будет +10...+13 градусов, а в южной части ожидаются весенние +13...+17 градусов.
Погода в Киеве
В столице завтра, 11 ноября, также прогнозируют дожди и снижение температуры до +7...+9 градусов.
Диденко советует одеваться теплее и иметь при себе зонт или дождевик. Также предупреждает, что атмосферное давление может колебаться, поэтому людям, чувствительным к изменениям погоды, стоит быть осторожными.
"Циклон - это когда осадки и когда движение воздушной массы против часовой стрелки", - напомнила она.
Похолодание в Украине
О том, что в Украине снизится температура, свидетельствуют и данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.
Напомним, в Украину уже успели прийти морозы, а некоторые районы засыпало снегом. В частности, на высокогорье Карпат было морозно, а местами выпало значительное количество снежных осадков.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.