ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 18:30
UA EN RU
Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты) Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Следующая неделя в Украине начнется с туманов в большинстве областей. Однако уже во вторник прогнозируются дожди по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 10 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода. Небольшие осадки прогнозируются в западных и северных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ночью ожидаются умеренные дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6... +10 градусов;
  • в восточных областях - от +4...+11 градусов;
  • в центральных областях - от +8...+15 градусов;
  • в южных областях - от +7...+14 градусов;
  • в западных областях - от +6...+12 градусов.

Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

Во вторник, 11 ноября, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего дождей будет идти на юге и в центре страны.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6... +10 градусов;
  • в восточных областях - от +6...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +7...+13 градусов;
  • в южных областях - от +8...+15 градусов;
  • в западных областях - от +3...+19 градусов.

Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

В среду, 12 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Возможны туманы.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +10 градусов;
  • в восточных областях - от +9...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+11 градусов;
  • в южных областях - от +7...+13 градусов;
  • в западных областях - от +3...+10 градусов.

Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

В четверг, 13 ноября, в Украине - преимущественно солнечно, небольшие дожди возможны в южных регионах. Также прогнозируется снижение температуры.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +9 градусов;
  • в восточных областях - от +4...+11 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+9 градусов;
  • в южных областях - от +4...+10 градусов;
  • в западных областях - от +2...+10 градусов.

Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

В пятницу, 14 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление и прояснения.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +9градусов;
  • в восточных областях - от +4...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+11 градусов;
  • в южных областях - от +5...+13 градусов;
  • в западных областях - от +1...+15 градусов.

Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

Похолодание в Украине

Уже в начале следующей недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины