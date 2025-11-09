Дожди, туманы и потепление: каким будет следующая неделя в Украине (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с туманов в большинстве областей. Однако уже во вторник прогнозируются дожди по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 10 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода. Небольшие осадки прогнозируются в западных и северных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ночью ожидаются умеренные дожди.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +6... +10 градусов;

в восточных областях - от +4...+11 градусов;

в центральных областях - от +8...+15 градусов;

в южных областях - от +7...+14 градусов;

в западных областях - от +6...+12 градусов.

Во вторник, 11 ноября, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего дождей будет идти на юге и в центре страны.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +6... +10 градусов;

в восточных областях - от +6...+13 градусов;

в центральных областях - от +7...+13 градусов;

в южных областях - от +8...+15 градусов;

в западных областях - от +3...+19 градусов.

В среду, 12 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Возможны туманы.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +10 градусов;

в восточных областях - от +9...+13 градусов;

в центральных областях - от +6...+11 градусов;

в южных областях - от +7...+13 градусов;

в западных областях - от +3...+10 градусов.

В четверг, 13 ноября, в Украине - преимущественно солнечно, небольшие дожди возможны в южных регионах. Также прогнозируется снижение температуры.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +9 градусов;

в восточных областях - от +4...+11 градусов;

в центральных областях - от +3...+9 градусов;

в южных областях - от +4...+10 градусов;

в западных областях - от +2...+10 градусов.

В пятницу, 14 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление и прояснения.

Столбики термометров днем покажут: