Україну накриє циклон Niksala з Європи: що буде з погодою завтра
В Україну з південного заходу Європи прямує циклон Niksala, який уже завтра, 11 листопада, принесе дощі у більшість областей країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За її словами, перші опади очікуються вже сьогодні ввечері - дощитиме на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.
"Циклон Niksala молодий, активний і хоче себе показати - покаже дощами", – пояснила синоптик.
У вівторок опади поширяться майже на всю територію України. Новий дощовий фронт рухатиметься із південного заходу на північний схід, тож, як наголосила Діденко, парасолі завтра будуть необхідними у більшості регіонів.
Температура повітря у вівторок знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6...+10 градусів.
На сході країни, прогнозує синоптик, буде +10...+13 градусів, а у південній частині очікуються весняні +13...+17 градусів.
Погода у Києві
У столиці завтра, 11 листопада, також прогнозують дощі та зниження температури до +7...+9 градусів.
Діденко радить одягатися тепліше та мати при собі парасольку або дощовик. Також попереджає, що атмосферний тиск може коливатися, тому людям, чутливим до змін погоди, варто бути обережними.
"Циклон - це коли опади і коли рух повітряної маси проти годинникової стрілки", – нагадала вона.
Фото: в Україну з південного заходу Європи прямує циклон Niksala (t.me/PohodaNatalka)
Похолодання в Україні
Про те, що в Україні знизиться температура, свідчать й дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.
Нагадаємо, в Україні вже встигли прийти морози, а деякі райони засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат було морозно, а місцями випала значна кількість сніжних опадів.
