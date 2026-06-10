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Украину накроет жара до +31, но дожди еще "погуляют": прогноз погоды на сегодня

07:00 10.06.2026 Ср
2 мин
Дожди отступают, но не везде
aimg Ирина Глухова
Украину накроет жара до +31, но дожди еще "погуляют": прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 10 июня (Getty Images)
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Сегодня, 10 июня, в Украине будет парко, а дождей станет меньше. Однако в части областей еще возможны грозы, местами с градом и сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

По словам Диденко, сегодня "дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с парким воздухом и наконец хорошо будут коммуницировать с солнцем".

Погода в Украине

В Укргидрометцентре сообщили, что территория Украины наконец выйдет из-под влияния атмосферных фронтов. Из-за повышения атмосферного давления ночью существенных осадков не прогнозируют.

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Днем дождей не ожидается:

  • в северных областях;
  • в большинстве центральных областей.

На западе, юге и востоке местами возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы до 15-20 м/с.

Также ночью и утром, кроме западных областей, местами будут образовываться туманы.

Температура воздуха:

  • ночью - от +13 до +18 градусов;
  • днем - от +23 до +28 градусов;
  • на Закарпатье - до +31 градуса.

Ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с.

Украину накроет жара до +31, но дожди еще &quot;погуляют&quot;: прогноз погоды на сегодня

Фото: какой будет погода сегодня, 10 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня станет теплее и солнечнее.

Температура воздуха днем повысится до +26 градусов. Ощущение влажности еще будет сохраняться, однако осадков не прогнозируют.

Что дальше

Наталья Диденко отметила, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая и несколько паркая погода.

Температура воздуха будет оставаться на летнем уровне, а солнечных прояснений станет больше.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

Также метеорологи объясняли, как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния и почему солнцезащитные очки стоит носить даже при облачной погоде.

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