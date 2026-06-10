Украину накроет жара до +31, но дожди еще "погуляют": прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 10 июня, в Украине будет парко, а дождей станет меньше. Однако в части областей еще возможны грозы, местами с градом и сильным ветром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.
По словам Диденко, сегодня "дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с парким воздухом и наконец хорошо будут коммуницировать с солнцем".
Погода в Украине
В Укргидрометцентре сообщили, что территория Украины наконец выйдет из-под влияния атмосферных фронтов. Из-за повышения атмосферного давления ночью существенных осадков не прогнозируют.
Днем дождей не ожидается:
- в северных областях;
- в большинстве центральных областей.
На западе, юге и востоке местами возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы до 15-20 м/с.
Также ночью и утром, кроме западных областей, местами будут образовываться туманы.
Температура воздуха:
- ночью - от +13 до +18 градусов;
- днем - от +23 до +28 градусов;
- на Закарпатье - до +31 градуса.
Ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с.
Фото: какой будет погода сегодня, 10 июня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В столице сегодня станет теплее и солнечнее.
Температура воздуха днем повысится до +26 градусов. Ощущение влажности еще будет сохраняться, однако осадков не прогнозируют.
Что дальше
Наталья Диденко отметила, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая и несколько паркая погода.
Температура воздуха будет оставаться на летнем уровне, а солнечных прояснений станет больше.
Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.
Также метеорологи объясняли, как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния и почему солнцезащитные очки стоит носить даже при облачной погоде.