Украину накроет серия южных циклонов: когда ждать худшей погоды
В Украину один за другим заходят южные циклоны, которые формируют серию сложных погодных условий с резкими перепадами осадков и температур.
Циклоны идут "сериями"
По словам Диденко, сейчас наблюдается типичная для зимы ситуация, когда южные циклоны заходят не поодиночке, а целыми "сериями". После короткой паузы один атмосферный вихрь сменяет другой, принося новую волну непогоды.
В течение дня в Украине уже фиксировались различные погодные явления - от снега до дождя, гололед и налипание мокрого снега.
Погода 7 января
Во вторник, 7 января, осадки будут продолжаться по всей стране. На западе будет преобладать снег, на севере ожидается мокрый снег, а в центральных, южных и восточных областях - дождь из-за относительно теплой погоды.
8 января - новый мощный циклон
Уже 8 января с юго-запада в Украину ворвется очередной активный циклон, который принесет снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь. По прогнозу, осадки могут достигать сильных значений.
Синоптик призывает граждан хорошо взвесить необходимость дальних поездок в этот день, ведь вместе с осадками ожидается гололед и сложная дорожная ситуация.
Контрасты температур по стране
Температурная карта 8 января демонстрирует резкий контраст:
- на западе, местами на севере и в Винницкой области прогнозируется мороз;
- на большей части Украины удержится плюсовая температура.
Напомним, в Украине 8 и 9 января ожидается существенное ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, сложная ситуация сложится в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Подробно о том, какой погода будет на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.