От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
В Украине в течение 5-9 января ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от оттепели на юге до существенных морозов в западных и северо-восточных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода. Однако на юге возможны небольшие осадки.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -2 до -12 градусов;
- в восточных областях - от 0 до -4 градусов;
- в центральных областях - от +2 до -8 градусов;
- в южных областях - от +8 до +2 градусов;
- в западных областях - от -1 до -8 градусов.
Во вторник, 6 января, осадки в виде снега и снега с дождем возможны уже по всей территории Украины. Теплее всего будет в южных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +1 до -6 градусов;
- в восточных областях - от +4 до -5 градусов;
- в центральных областях - от +4 до -6 градусов;
- в южных областях - от +11 до +2 градусов;
- в западных областях - от +1 до -6 градусов.
В среду, 7 января, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. А вот на юге возможны дожди. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется не значительное потепление.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +1 до -1 градусов;
- в восточных областях - от +4 до +1 градусов;
- в центральных областях - от +6 до -2 градусов;
- в южных областях - от +9 до +2 градусов;
- в западных областях - от -2 до -4 градусов.
В четверг, 8 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Также почти и всех регионах будет идти снег.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -1 до -5 градусов;
- в восточных областях - от _7 до +2 градусов;
- в центральных областях - от +5 до -4 градусов;
- в южных областях - от +10 до +3 градусов;
- в западных областях - от -1 до -7градусов.
В пятницу, 9 января, на западе страны будет облачно с прояснениями. А вот в остальных областях прогнозируются снегопады, местами мокрый мокрый снег с дождем. Наибольшие морозы ожидаются на северо-востоке.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -9 до -11 градусов;
- в восточных областях - от 0 до -4 градусов;
- в центральных областях - от -5 до -9 градусов;
- в южных областях - от -2 до -4 градусов;
- в западных областях - от -5 до -16 градусов.
Напомним, по данным синоптиков, в понедельник, 5 января, в Украине сформируется неоднородная синоптическая ситуация: часть страны окажется под влиянием высокого атмосферного давления, тогда как другие регионы почувствуют действие южного циклона.