От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Украина, Воскресенье 04 января 2026 18:30
От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в течение 5-9 января ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от оттепели на юге до существенных морозов в западных и северо-восточных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода. Однако на юге возможны небольшие осадки.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -2 до -12 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до -4 градусов;
  • в центральных областях - от +2 до -8 градусов;
  • в южных областях - от +8 до +2 градусов;
  • в западных областях - от -1 до -8 градусов.

От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Во вторник, 6 января, осадки в виде снега и снега с дождем возможны уже по всей территории Украины. Теплее всего будет в южных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -6 градусов;
  • в восточных областях - от +4 до -5 градусов;
  • в центральных областях - от +4 до -6 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +2 градусов;
  • в западных областях - от +1 до -6 градусов.

От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В среду, 7 января, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. А вот на юге возможны дожди. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется не значительное потепление.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -1 градусов;
  • в восточных областях - от +4 до +1 градусов;
  • в центральных областях - от +6 до -2 градусов;
  • в южных областях - от +9 до +2 градусов;
  • в западных областях - от -2 до -4 градусов.

От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В четверг, 8 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Также почти и всех регионах будет идти снег.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до -5 градусов;
  • в восточных областях - от _7 до +2 градусов;
  • в центральных областях - от +5 до -4 градусов;
  • в южных областях - от +10 до +3 градусов;
  • в западных областях - от -1 до -7градусов.

От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В пятницу, 9 января, на западе страны будет облачно с прояснениями. А вот в остальных областях прогнозируются снегопады, местами мокрый мокрый снег с дождем. Наибольшие морозы ожидаются на северо-востоке.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -9 до -11 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до -4 градусов;
  • в центральных областях - от -5 до -9 градусов;
  • в южных областях - от -2 до -4 градусов;
  • в западных областях - от -5 до -16 градусов.

От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Напомним, по данным синоптиков, в понедельник, 5 января, в Украине сформируется неоднородная синоптическая ситуация: часть страны окажется под влиянием высокого атмосферного давления, тогда как другие регионы почувствуют действие южного циклона.

