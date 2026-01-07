ua en ru
Україну накриє серія південних циклонів: коли чекати найгіршої погоди

Україна, Середа 07 січня 2026 07:00
Україну накриє серія південних циклонів: коли чекати найгіршої погоди Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 7 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну один за одним заходять південні циклони, які формують серію складних погодних умов із різкими перепадами опадів і температур.

Циклони йдуть "серіями"

За словами Діденко, нині спостерігається типова для зими ситуація, коли південні циклони заходять не поодинці, а цілими "серіями". Після короткої паузи один атмосферний вихор змінює інший, приносячи нову хвилю негоди.

Протягом дня в Україні вже фіксувалися різні погодні явища - від снігу до дощу, ожеледь та налипання мокрого снігу.
Україну накриє серія південних циклонів: коли чекати найгіршої погоди

Погода 7 січня

У вівторок, 7 січня, опади триватимуть по всій країні. На заході переважатиме сніг, на півночі очікується мокрий сніг, а в центральних, південних та східних областях - дощ через відносно теплу погоду.

8 січня - новий потужний циклон

Уже 8 січня з південного заходу в Україну увірветься черговий активний циклон, який принесе сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ. За прогнозом, опади можуть досягати сильних значень.

Синоптикиня закликає громадян добре зважити необхідність далеких поїздок цього дня, адже разом із опадами очікується ожеледь і складна дорожня ситуація.

Контрасти температур по країні

Температурна карта 8 січня демонструє різкий контраст:

  • на заході, місцями на півночі та у Вінницькій області прогнозується мороз;
  • на більшій частині України утримається плюсова температура.

Україну накриє серія південних циклонів: коли чекати найгіршої погоди

Нагадаємо, в Україні 8 та 9 січня очікується суттєве погіршення погодних умов. За даними синоптиків, складна ситуація складеться у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині.

Детально про те, якою погода буде цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

