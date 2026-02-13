ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Плюс" даже ночью. Где в Украине сегодня будет теплее всего

Пятница 13 февраля 2026 07:01
UA EN RU
"Плюс" даже ночью. Где в Украине сегодня будет теплее всего Фото: синоптики дали прогноз погоды на 13 февраля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 13 февраля, по всей Украине потеплеет - температура поднимется выше нуля. В некоторых регионах прогнозируют небольшие дожди, туман и гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в течение суток по всей стране будет преобладать облачная погода. Относительно теплые условия будут формироваться под влиянием поля низкого атмосферного давления и влажной воздушной массы.

На юге, а также днем в восточных и крайних западных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

В то же время в центральных, большинстве южных, местами западных и северных областях ночью и утром возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов, местами образуется гололедица.

Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в восточных областях - 0-5 градусов мороза. Днем по стране ожидается 0-5 градусов тепла.

На Закарпатье и юге ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, а в Крыму - до 14 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице и области ночью и утром местами туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

&quot;Плюс&quot; даже ночью. Где в Украине сегодня будет теплее всего

Напомним, ранее синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.

Тем временем метеорологи предупредили украинцев об опасности во время оттепели.

А еще читайте о невидимой угрозе в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot: Германия предложила нестандартную идею
Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot: Германия предложила нестандартную идею
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ