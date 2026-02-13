"Плюс" даже ночью. Где в Украине сегодня будет теплее всего
В пятницу, 13 февраля, по всей Украине потеплеет - температура поднимется выше нуля. В некоторых регионах прогнозируют небольшие дожди, туман и гололедицу на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в течение суток по всей стране будет преобладать облачная погода. Относительно теплые условия будут формироваться под влиянием поля низкого атмосферного давления и влажной воздушной массы.
На юге, а также днем в восточных и крайних западных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
В то же время в центральных, большинстве южных, местами западных и северных областях ночью и утром возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов, местами образуется гололедица.
Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в восточных областях - 0-5 градусов мороза. Днем по стране ожидается 0-5 градусов тепла.
На Закарпатье и юге ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, а в Крыму - до 14 градусов тепла.
Погода в Киеве
В столице и области ночью и утром местами туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.
Напомним, ранее синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику февраля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц зимы.
Тем временем метеорологи предупредили украинцев об опасности во время оттепели.
А еще читайте о невидимой угрозе в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха