"Плюс" навіть вночі. Де в Україні сьогодні буде найтепліше

П'ятниця 13 лютого 2026 07:01
"Плюс" навіть вночі. Де в Україні сьогодні буде найтепліше Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п’ятницю, 13 лютого, по всій Україні потеплішає - температура підніметься вище нуля. У деяких регіонах прогнозують невеликі дощі, туман та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні протягом доби по всій країні переважатиме хмарна погода. Відносно теплі умови формуватимуться під впливом поля низького атмосферного тиску та вологої повітряної маси.

На півдні, а також вдень у східних та крайніх західних областях очікується невеликий дощ. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Водночас у центральних, більшості південних, місцями західних і північних областях вночі та вранці можливий туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у східних областях - 0-5 градусів морозу. Вдень по країні очікується 0–5 градусів тепла.

На Закарпатті та півдні вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла, а в Криму - до 14 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці та області вночі й вранці місцями туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.

&quot;Плюс&quot; навіть вночі. Де в Україні сьогодні буде найтепліше

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.

Тим часом метеорологи попередили українців про небезпеку під час відлиги.

А ще читайте про невидиму загрозаув містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

