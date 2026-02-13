"Плюс" навіть вночі. Де в Україні сьогодні буде найтепліше
У п’ятницю, 13 лютого, по всій Україні потеплішає - температура підніметься вище нуля. У деяких регіонах прогнозують невеликі дощі, туман та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні протягом доби по всій країні переважатиме хмарна погода. Відносно теплі умови формуватимуться під впливом поля низького атмосферного тиску та вологої повітряної маси.
На півдні, а також вдень у східних та крайніх західних областях очікується невеликий дощ. На решті території істотних опадів не прогнозується.
Водночас у центральних, більшості південних, місцями західних і північних областях вночі та вранці можливий туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у східних областях - 0-5 градусів морозу. Вдень по країні очікується 0–5 градусів тепла.
На Закарпатті та півдні вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла, а в Криму - до 14 градусів тепла.
Погода у Києві
У столиці та області вночі й вранці місцями туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.
