Сбито почти полсотни дронов. В Воздушных силах раскрыли детали дневной атаки РФ
Российские оккупанты после атаки в ночь на 2 сентября повторно запускали по Украине ударные дроны. Они применили более 50 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным Воздушных сил, враг запускал дроны с северного направления. Всего было 53 ударных дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Большинство дронов летело в сторону Киева.
"По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА", - уточнили военные.
Они также обратили внимание, что российская атака продолжается. По состоянию на 16:00 в небе над Черниговской и Сумской областями заметили новые группы российских дронов.
Дневная атака
Напомним, сегодня, 2 сентября, утром в Киеве объявили воздушную тревогу. В направлении столицы летели российские ударные дроны.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева работают противовоздушные силы.
Уже днем стало известно, что на одной из центральных улиц в Голосеевском районе были обнаружены обломки российского беспилотника.