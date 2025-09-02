ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сбито почти полсотни дронов. В Воздушных силах раскрыли детали дневной атаки РФ

Вторник 02 сентября 2025 18:04
UA EN RU
Сбито почти полсотни дронов. В Воздушных силах раскрыли детали дневной атаки РФ Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты после атаки в ночь на 2 сентября повторно запускали по Украине ударные дроны. Они применили более 50 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, враг запускал дроны с северного направления. Всего было 53 ударных дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Большинство дронов летело в сторону Киева.

"По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА", - уточнили военные.

Они также обратили внимание, что российская атака продолжается. По состоянию на 16:00 в небе над Черниговской и Сумской областями заметили новые группы российских дронов.

Дневная атака

Напомним, сегодня, 2 сентября, утром в Киеве объявили воздушную тревогу. В направлении столицы летели российские ударные дроны.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева работают противовоздушные силы.

Уже днем стало известно, что на одной из центральных улиц в Голосеевском районе были обнаружены обломки российского беспилотника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Воздушные силы Украины Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком